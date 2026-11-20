La operación contra drogas en Cantabria y Asturias se salda con la intervención de más de 4 kilos de cocaína - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La operación HELES de la Guardia Civil contra drogas y estafas en Cantabria y Asturias, en la que se detuvo a 12 personas --nueve en Cantabria y tres en el Principado--, se ha saldado con la intervención de más de cuatro kilos de cocaína, casi un kilo de sustancia adulterante, hachís, marihuana, pastillas y un arma de fuego.

Además de traficar principalmente con cocaína, uno de los cabecillas del grupo, liderado desde Cantabria, utilizaba a deudores de drogas para simular accidentes de tráfico y estafar a las aseguradoras.

Los detenidos integraban una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y estafas. Este entramado operaba en localidades que van desde Torrelavega a la zona occidental de Cantabria y la oriental de Asturias.

Según ha informado este viernes el citado Cuerpo, la organización estaba dirigida por dos personas residentes en Cantabria: una sería la responsable de controlar el tráfico de drogas, y la otra, además de encargarse de estafas, se dedicaría al blanqueo de las ganancias con los estupefacientes mediante la adquisición de vehículos e inmuebles que ponían a nombre de una tercera persona, también detenida.

En la operación igualmente se ha detenido a la persona que suministraba la cocaína a uno de los anteriores, residente también en Cantabria. La entrega de la droga se hacía en aparcamientos de establecimientos públicos, para posteriormente trasladarla con importantes medidas de seguridad, como el uso de vehículos lanzadera, hasta los lugares donde se ocultaba en Cantabria y Asturias.

La Guardia Civil de Cantabria comenzó la investigación al obtener indicios de que desde una vivienda aislada del municipio de Val de San Vicente se podían estar distribuyendo importantes cantidades de cocaína. Este lugar era utilizado por uno de cabecillas de la organización para el tráfico de drogas.

Se averiguó que desde allí salía la droga para su posterior distribución desde Torrelavega y la zona occidental de Cantabria hasta Potes. También se supo que se ocultaba droga en Asturias y que se distribuía en la zona oriental de esa Comunidad Autónoma. Posteriormente se fue descubriendo al resto de los integrantes del entramado de la distribución de la droga.

ESTAFAS Y BLANQUEO DE CAPITALES

La investigación llevó a otra persona residente en Torrelavega, que sería el otro cabecilla de la organización, que se encargaba de simular accidentes de circulación en diferentes lugares de Cantabria utilizando para ello a gente que debía dinero por la compra de estupefacientes.

Se simulaban sin avisar a la Guardia Civil de lo ocurrido; realizaban fotografías del siniestro y posteriormente daban parte a las compañías de seguros. Por el momento se estima que se han podido estafar unos 15.000 euros.

También se analiza documentación en relación con la solicitud de ayudas a favor de personas que no tendrían derecho a las mismas.

Igualmente se ha puesto al descubierto que esta persona se encargaría de blanquear el dinero procedente de la venta de drogas con la compra de vehículos y propiedades que se ponían a nombre de una tercera implicada en los hechos.

Aunque la operación continúa abierta, el 17 de noviembre se realizó la explotación de la misma, en la que se practicaron siete registros en Cantabria --en Val de San Vicente, Torrelavega, Suances, Potes y Cillorigo de Liébana-- y cuatro en Asturias, en los concejos de Peñamellara Baja y en Llanes.

Los más de cuatro kilos de cocaína intervenidos principalmente fueron encontrados en los registros practicados en Val de San Vicente y en Llanes. En ellos también se intervinieron cerca de un kilo de sustancia de corte para adulterar la droga, 266 gramos de hachís, 80 pastillas de diferentes sustancias y pequeñas cantidades de marihuana.

Además de documentación y básculas, se incautó una pistola con munición y preparada para hacer fuego, armas prohibidas, 21 teléfonos móviles, siete vehículos y casi 80.000 euros en metálico.

En cuanto a las personas detenidas nueve son hombres y tres mujeres, de edades comprendidas entre los 31 y los 68 años.

La investigación está dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente de la Barquera, coordinada con la Fiscalía Especial Antidroga de Cantabria, y desarrollada por componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de otras unidades tanto de Cantabria como de la Zona de Asturias.