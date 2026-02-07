El Palacio de Festivales acoge este jueves el estreno de 'Macho' en la sala Talleres - PFC

SANTANDER 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala Talleres del Palacio de Festivales de Cantabria (PFC) acogerá este jueves, 12 de febrero, el estreno de la obra de teatro 'Macho', producida por Trueba & Trueba.

A partir de las 19.30 horas, la obra dirigida por Sergio Maggiolo e interpretada por Juan Trueba desplegará un monólogo inspirado en el teatro neofuturista, donde un santanderino de 35 años confrontará la masculinidad que heredó y la que espera transmitir.

Entre recuerdos, contradicciones, música y confesiones, la obra es una carta viva dirigida a un hijo recién nacido y a un padre que ya no está. Un intento honesto, incómodo y a ratos absurdo de romper patrones aprendidos mientras se pregunta qué aprendizajes de generaciones anteriores vale la pena conservar, ha informado el PFC.

Aunque se presenta como un monólogo, esta obra no sucede igual dos veces, ya que el público no es un espectador pasivo, sino una parte activa del mecanismo escénico.

Desde que entra en la sala, la presencia, las decisiones y la relación de Trueba con los elementos influyen directamente en el desarrollo de la función.

La estructura de la obra es abierta, con múltiples caminos posibles, y el público, de forma consciente o inconsciente, define el orden de los acontecimientos, como en un "elige tu propia aventura" teatral.

Cada función plantea un recorrido emocional y narrativo distinto, en el que el intérprete se adapta en tiempo real a las decisiones del público, generando un vínculo y una experiencia única. Todo lo que sucede se comparte con quienes están presentes, mirándose de frente, con la verdad como eje central del juego escénico.

Esta puesta en escena involucra al público y lo sitúa en el centro de la acción, haciéndole cómplice del relato. El resultado es un teatro vivo, cambiante y profundamente humano, donde cada función es irrepetible y el espectador se convierte en coautor de la experiencia.

La obra cuenta con la producción de Caque Trueba, el diseño sonoro de Jesús Llata, el diseño de iluminación de Ángela Renedo y Gabriel Rodrigues, la fotografía de Paula Méndez y el diseño de Víctor Pernas.

El propio jueves, a las 11.00 horas, se pondrá a la venta el 10 por ciento de las entradas en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria.