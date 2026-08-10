El pantano del Ebro pierde casi 14,25 hm3 en la última semana y baja al 70,8% de su capacidad

Archivo - Pantano del Ebro - ÁGORA SOLIDARIA LUIS TOCA - Archivo

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha perdido en la última semana 14,25 hectómetros cúbicos de agua, con los que ha bajado al 70,8 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 382,8 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

Pese a este nuevo descenso, el embalse tiene 5,95 hm3 más que la misma semana de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 4.833 hm3, lo que representa un 62% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenía 5.278 hm2, el 68%.

No obstante, está por encima del promedio de los últimos cinco años (2021-2025) para esta semana, que es de 4.569 hm3 (el 59%), y del mínimo del último lustro, que se produjo en 2023, con 3.587 hm3, el 46% de la capacidad total.