El Parlamento se ratifica, por séptima vez, en pedir una financiación autonómica basada en el coste de los servicios

Imagen de archivo de un Pleno del Parlamento.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y PRC han unido sus votos en la sesión del Pleno del Parlamento de este lunes para aprobar una proposición no de ley (PNL) por la que la Cámara se ratifica, por séptima vez, en pedir un modelo de financiación autonómica basado en criterios del coste de los servicios públicos y que esté consensuado entre todas las comunidades autónomas.

La iniciativa, que ha recabado la abstención de Vox y PSOE, ha partido del PP con la que ha buscado que la Cámara cántabra se posicione sobre la financiación autonómica ante la nueva legislatura en las Cortes Generales tras las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

En defensa de la iniciativa, el 'popular' Íñigo Fernández ha recordado que el Parlamento se ha pronunciado hasta en seis ocasiones sobre esta materia mediante resoluciones de 3 de febrero de 2020, 15 de noviembre de 2021, 18 de septiembre de 2023, 17 de septiembre de 2024, 12 de febrero de 2024 y 2 de febrero de 2026.

Ha incidido en que todas se "reducen" en dos ideas: que la financiación autonómica debe establecerse por el requisito del coste efectivo de los servicios prestados y que debe estar negociada desde el Ejecutivo central con todas las comunidades autónomas y no con una única, en referencia a Cataluña.

"Este Parlamento dice multilateralidad", ha sostenido el diputado 'popular' frente a que la financiación autonómica se base en los criterios de población "como quieren algunos", y con un acuerdo con una sola región, "para imponer el modelo a todas las demás".

Algo que, ha subrayado, es "muy grave" y que "va a condicionar el futuro de Cantabria", ya que, de aprobarse el modelo propuesto por el Gobierno español, la comunidad podría tener "una pérdida de 400 millones de euros todos los años".

Así, ha recalcado que esta "amenaza" puede continuar si tras las elecciones generales se dan las mismas condiciones a las de ahora y que llegue a ejecutarse en un futuro "si salen las cuentas" de Pedro Sánchez para continuar en La Moncloa.

Por ello, Fernández ha aseverado que los comicios deben entenderse "en clave" de Cantabria, en referencia a sus "oportunidades" y a los "riesgos" que la región tendrá "delante si volviera a articularse una mayoría secuestrada, condicionada, presionada por los votos de determinados partidos separatistas de España", en alusión a Esquerra Republicana.

"Tenemos que dejar claro a las futuras Cortes Generales cuál es la posición del Parlamento de Cantabria en materia de financiación", ha apelado al resto de diputados cántabros.

Tanto Vox como el PSOE se han abstenido ante esta iniciativa. En concreto, la portavoz de Vox, Leticía Díaz, ha ironizado que se trata de una PNL para "ratificar la ratificación de la ratificación" y ha reprochado al PP recurrir a "su estrategia favorita: el bucle parlamentario".

Ha señalado que es "inadmisible" que el PP pretenda ratificar "en bloque y a ciegas" seis resoluciones del pasado que "no hacen otra cosa que consagrar el ineficiente 'statu quo' del modelo de financiación del año 2009, diseñado por el PSOE con el separatismo catalán", ha apostillado, para concluir que España y Cantabria "no necesitan más parches autonomistas ni más declaraciones retóricas que se acumulan sin efecto alguno desde el año 2020", sino "acabar con el despilfarro político de 17 reinos de taifa".

Y por los socialistas, Ana Belén Álvarez ha justificado la abstención de su grupo por "coherencia" y ha afirmado que la iniciativa del PP, "bajo la apariencia de un compromiso institucional con Cantabria, no es más que un ejercicio de sobreactuación".

Al respecto, ha criticado que los 'populares' han llevado a la Cámara "un refrito de resoluciones" sin "poner negro sobre blanco en el papel", en un escenario en el que no se sabe "cuál va ser la representatividad territorial".

"No se han atrevido a poner en este contexto cuál es el modelo de financiación, lo que quiere Cantabria o lo que va a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso es lo que no han hecho", ha recriminado la socialista a los 'populares'.

Por el PRC, Paula Fernández ha afirmado que todos los ciudadanos deben tener "los mismos derechos, vivan donde vivan" y ha reivindicado al PRC como el único que defiende los intereses de Cantabria, frente a otras formaciones que "satisfacen" a Ferraz y Génova.

En este sentido, ha pedido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que defienda los intereses de los cántabros "ante Alberto Núñez Feijóo y no solo ante Pedro Sánchez".

NO A LAS ZONAS TENSIONADAS

Por otro lado, la Cámara cántabra ha rechazado, con los votos de PP y Vox y la abstención de PRC, una iniciativa del Grupo Socialista en la que se pedía al Ejecutivo autonómico dar respuesta a los municipios que han solicitado ser declarados zonas tensionadas, como Comillas y Castro Urdiales, así como todos aquellos que lo demanden.

El PSOE ha defendido que esta herramienta "funciona" en otras comunidades autónomas, donde "el alquiler ha subido un 0,7% en las zonas tensionadas y fuera de ellas un 11%". Además, ha apuntado que Cantabria "recibiría dinero" para hacer vivienda asequible y también para cubrir los impagos del alquiler.

Sin embargo, para los 'populares' las zonas tensionadas son un debate "caduco", "superado por la doctrina" y "que ha fracasado en todo el mundo" porque "baja la oferta donde se da y crece el precio del arrendamiento en todos los municipios colindantes".

Mientras que los regionalistas creen que esta iniciativa "no sirve para lo que dice perseguir". Han abogado por que el Gobierno pueda declarar zonas tensionadas a petición de los ayuntamientos, con datos y un plan detrás, pero no comparten que dicha declaración sea automática. Así, han instado a debatir las enmiendas de esta materia en la futura ley de vivienda.

Y desde Vox han apostado por la propiedad privada, la construcción de viviendas de protección oficial y la liberalización de suelo para aumentar la oferta. "En Cantabria no hay zonas tensionadas, hay zonas caras y zonas baratas", han aseverado.

JUVENTUD Y CENTROS DE MENORES

Además, en su sesión de la mañana, el Pleno ha dado luz verde a una moción del PRC para instar al Gobierno a que apruebe antes del 15 de diciembre el Consejo de Políticas de Juventud previsto en la ley que el Ejecutivo aprobó esta legislatura, y presentar, en el plazo máximo de un mes desde su constitución, el primer Plan Integral de Juventud de Cantabria. Ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos, a excepción de Vox.

Y el plenario ha rechazado una moción presentada por este último partido relativa a política general en materia de transparencia, fiscalización de recursos públicos, criterios de contratación o concertación de entidades en relación con la acogida de menores no acompañados.

En concreto, con esta iniciativa, que han tumbado el resto de grupos, Vox quería conocer la "verdadera" hoja de ruta de los centros de menores, así como acceder a los documentos oficiales.