El parque eólico de El Escudo comenzará a funcionar en marzo de 2026 y tendrá el rendimiento más alto de España

Una instalación "modelo" que ya tiene en pie siete torres de aerogeneradores y pone fin la "paralización eólica" de Cantabria

SANTANDER, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque eólico de El Escudo podría empezar a funcionar en marzo de 2026 una vez que ya han comenzado a levantarse las primeras torres de los aerogeneradores, pues la previsión es que las obras acaben dentro de cuatro o cinco meses y los siguientes se dediquen a realizar pruebas.

La instalación, promovida Biocantaber -empresa participada por Iberdrola Renovables, Ocyener y Banco Santander- contará con 23 aerogeneradores que serán "únicos" en el país por su eficiencia. De hecho, se le ha calificado como un "parque modelo" porque tendrá un rendimiento relativo un 50% superior a la media, el más alto de España.

Con 96,6 megavatios de capacidad, producirá el 8% de la energía eléctrica consumida en Cantabria en 2024 y podrá satisfacer la demanda de más de 80.00 hogares. Además, por primera en España el parque va a posibilitar una rebaja en la factura para los clientes radicados en los municipios sobre los que se levantará, que son Campoo de Yuso, Luena, Molledo y San Miguel de Aguayo.

Cada uno de los aerogeneradores -ya se han levantado siete de sus torres- tendrá una altura de 150 metros, con aspas de 68 metros, y una capacidad de 4,2 megavatios. En su desarrollo participarán proveedores industriales y trabajarán hasta 210 personas en periodos punta.

Así lo han puesto de manifiesto este viernes en una visita a las obras la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, y el CEO de Iberdrola Renovables, Julio Castro, quienes han destacado el presupuesto de 120 millones de euros para el proyecto, una de las mayores inversiones empresariales en la comunidad y que viene a poner fin a la "paralización eólica" de Cantabria.

También han asistido los consejeros de Industria, Eduardo Arasti; de Fomento, Roberto Media; y de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos; y los alcaldes de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz; de Luena, José Ángel Ruiz; de Molledo, Joaquín Villegas, y de San Miguel de Aguayo, Eduardo Gutiérrez, entre otros representantes institucionales.

Sobre el terreno han puesto en valor este "símbolo de progreso, de sostenibilidad, de respeto por el entorno y por las personas que lo habitan y, sobre todo, de futuro", ha ensalzado la presidenta, que ha subrayado que El Escudo está llamado a marcar "un antes y un después" en el desarrollo energético de la región.

"Hoy es un gran día", ha afirmado Buruaga, que ha dado la enhorabuena a Iberdrola por no tirar la toalla pese a un camino "lleno de dificultades" y "con épica algo quijotesca": "También os habéis tenido que enfrentar a vuestros gigantes".

La presidenta ha destacado los beneficios del proyecto no solo en forma de energía limpia, sino también en términos de empleo e ingresos para los ayuntamientos y las juntas vecinales, en concreto, más de 4,7 millones de euros hasta la fecha.

Ha lamentado que la región produce tan solo el 15% de la energía que consume, una situación que es necesario revertir y que está muy lejos de alcanzar el objetivo de 700 megavatios de implantación eólica fijado para 2030. Y es que Cantabria permanece "estacada" en 35,3 megavatios desde la apertura del parque de Cañoneras, en Soba, hace 17 años.

Por eso, ha recordado que el Ejecutivo tiene en estos momentos en marcha otros seis parques eólicos más, uno de tramitación estatal (Bustasur) y otros cinco de tramitación autonómica (Somaloma-Las Quemadas, Campo Alto, La Costana, Cuesta Mayor y Alsa), que confía que estén en construcción en esta legislatura. Además, ha avanzado que hay otros seis parques autonómicos más que están en proceso de evaluación ambiental. En total, todos estos proyectos eólicos suman una potencia de 453 megavatios.

En este punto, Buruaga ha defendido que la política energética de Cantabria "no puede convertirse en una batalla ideológica ni en un terreno para el enfrentamiento", sino que tiene que abordarse como una "política de región" para atraer inversiones y favorecer la competitividad del tejido industrial.

"Decimos sí al desarrollo eólico, pero no en cualquier lugar, no de cualquier manera y no a cualquier precio. Los molinos no son una amenaza, son una oportunidad", ha enfatizado.

Por último, ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que desbloquee proyectos estratégicos como la ampliación de la Central Hidroeléctrica de Aguayo, pues de contar ya con esa ampliación de 1 gigawatio y con los 700 megawatios de energía eólica, Cantabria hubiese eliminado su déficit de generación de energía en 2024 y tendría un superávit del 26%.

En la misma línea, el CEO de Iberdrola Renovables ha defendido que "Cantabria puede y debe liderar la energía renovable", gracias a parques como éste y otros que la compañía tiene en trámites y que confía sacar adelante, como Campoo Alto y La Costana.

Castro ha puesto en valor la energía renovable como una oportunidad para el futuro económico y social de muchos lugares de España "para subirse al tren de una Europa cada vez más verde, renovable y electrificada".

Además, ha destacado que El Escudo contará "con un importante componente local, ya que contribuirá a la dinamización de la economía y el empleo en la zona". "Para Iberdrola es muy importante anclarnos a nuestras regiones", ha sentenciado.