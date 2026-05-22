El Parque de la Naturaleza de Cabárceno refuerza su compromiso con la conservación del oso pardo

El coordinador de servicios veterinarios del Parque de Cabárceno, Santiago Borragán, y el director, Míchel Valdés, participan en la presentación de la Lista Roja Nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER/MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gestionado por Cantur y dependiente de la Consejería de Turismo, ha puesto en valor la labor que realiza en materia de conservación y recuperación de fauna amenazada, especialmente del oso pardo, mediante la presentación del proyecto de conservación que desarrolla desde hace años para contribuir a la supervivencia de la especie.

Así lo ha trasladado el coordinador de los servicios veterinarios de la instalación cántabra, Santiago Borragán, que ha participado este viernes, junto al director del Parque, Míchel Valdés, en la jornada técnica de presentación de la Lista Roja Nacional del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en el Congreso de los Diputados de Madrid, en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad.

El coordinador de Servicios Veterinarios ha impartido una ponencia sobre la evolución del proyecto de conservación in situ y ex situ del oso pardo en la instalación, una iniciativa que integra estrategias de protección y recuperación de esta especie en su hábitat natural en la Cordillera Cantábrica con el trabajo desarrollado en el parque.

Borragán ha destacado la labor del parque, que ha permitido que una investigación puntual sobre reproducción asistida del oso pardo realizada hace más de dos décadas, junto a la Universidad de León y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, haya tenido continuidad y haya evolucionado ex situ en la instalación.

Según ha señalado, se trata de un proyecto de conservación que con el paso del tiempo se ha convertido en una herramienta que mejora la gestión de las poblaciones de oso pardo in situ en las tres comunidades autónomas del norte peninsular en las que habita la especie: Cantabria, Asturias y Castilla y León.

Durante su intervención, Borragán ha explicado que las instalaciones dedicadas al oso pardo en el Parque de Cabárceno, que superan las 23 hectáreas y albergan cerca de 70 ejemplares, constituyen un espacio privilegiado para el desarrollo de investigaciones ex situ que repercuten directamente en la conservación de la especie en su entorno natural.

En este sentido, ha puesto en valor la implicación del parque en distintas actuaciones desarrolladas en el sector oriental de la Cordillera Cantábrica, centradas especialmente en combatir los problemas derivados de la consanguinidad, uno de los principales desafíos para la población de oso pardo en Cantabria.

La experiencia de Cabárceno también se ha puesto de manifiesto en casos de recuperación de osos enfermos y huérfanos que, tras un periodo de adaptación en el parque cántabro, han sido puestos en libertad, ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que los ejemplares de Cabárceno sirven de "referencia" para los trabajos de investigación que desarrolla la Universidad de León sobre biología reproductiva y técnicas de reproducción asistida aplicadas a la especie.

Ha manifestado que estas investigaciones han generado "abundante" producción científica y permitirán seguir avanzando en la conservación del oso pardo en la cordillera Cantábrica.

Por otro lado, ha añadido que el equipo veterinario del parque desarrolla labores de formación y asesoramiento dirigidas a agentes del Medio Natural, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre el manejo de esta especie y normalizar la convivencia con el mayor depredador de la península Ibérica.

LISTA ROJA NACIONAL ESPAÑOLA DE LA UICN

Durante el encuentro, se ha presentado oficialmente la Lista Roja Nacional española de la UICN, una evaluación científica que analiza el riesgo de extinción de más de 1.500 especies presentes en el territorio nacional y que es considerada herramienta de referencia para establecer prioridades de conservación y orientar futuras políticas ambientales.

La lista, disponible a través de la página web 'listarojanacionalesp.org' y que se encuentra todavía en "una versión beta", recoge que en España hay un total de 471 especies amenazadas, de las cuales 75 están en peligro crítico, 182 en peligro y 214 son especies vulnerables.

Los expertos han evaluado un total de 1.545 especies en España, de las cuales 954 tienen bajo riesgo de extinción: 280 están casi amenazadas y 674 tienen una preocupación menor. Además, ha 168 especies cuyos datos son insuficiente.

Representantes institucionales, especialistas científicos y profesionales vinculados a la conservación de especies se han dado cita en este encuentro para compartir experiencias y analizar los principales retos de protección de la biodiversidad en España, uno de los países con mayor diversidad biológica de Europa, con alrededor de 85.000 especies identificadas de animales, hongos y plantas.

Además de la presentación de la Lista Roja, en la jornada han intervenido distintas sociedades científicas españolas vinculadas al estudio y conservación de especies, así como instituciones zoológicas de referencia que desarrollan programas de conservación y sensibilización ambiental, entre los que se encuentra el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

El evento ha sido organizado con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), el Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN (UICN Med).