Pascual afirma que no hay "ningún" consultorio cerrado en Cantabria, que cuenta con más del 95% de cobertura en el SUAP

El Consejero De Salud, César Pascual, En La Rueda De Prensa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha afirmado que en Cantabria "no hay ningún consultorio cerrado" este verano y que además cuenta con una cobertura "extraordinariamente elevada pese al déficit nacional de médicos", de más del 95 por ciento en el caso del SUAP, agendas adaptadas y un transporte alternativo al centro de salud de referencia "cuando es necesario".

A ello ha unido que su departamento ha hecho "por primera vez" en la comunidad una planificación "detallada y pública" de las coberturas estivales, "consultorio por consultorio", informando con "antelación" a los ayuntamientos y a los ciudadanos de los días concretos en los que, "debido a las vacaciones reglamentarias" de los profesionales, podría producirse alguna incidencia asistencial puntual que "no era posible cubrir".

"Eso es transparencia y no un titular de un periódico como dice la oposición", ha aseverado este miércoles en rueda de prensa el consejero en respuesta a las declaraciones del PSOE y PRC sobre que 80 consultorios iban a permanecer cerrados durante semanas esta temporada estival en la región.

"Se está intentando trasladar a la opinión pública la imagen de que decenas de pueblos van a permanecer semanas enteras sin asistencia sanitaria y eso es radicalmente falso", ha aseverado.

Y es que, según ha detallado Pascual, hay consultorios que solo tienen uno o dos días semanales de actividad, por lo que "una semana de vacaciones del médico equivale realmente a uno o dos días de consulta no prestada", y que varios --"que algunos partidos computan como supuestamente sin médico"-- mantienen asistencia "regular" con cobertura realizada por profesionales de los propios equipos de Atención Primaria, SUAP o médicos de refuerzo. "Aunque no esté su médico titular, hay otros médicos que están cubriendo esa asistencia".

En concreto, ha detallado que en la comunidad hay dos consultorios que se quedan "únicamente" un día sin consulta en todo el verano; cuatro que solo tienen dos días sin consulta; cinco con falta de médico, no de Enfermería, tres días; y otros dos, cuatro días.

Por tanto, "hablar de semanas sin médico para sugerir semanas sin asistencia es una manipulación populista y demagógica de la sanidad", ha cargado Pascual contra la oposición, incidiendo en que hay "una diferencia enorme entre que un facultativo disfrute de sus vacaciones a que un consultorio esté cerrado y que un ciudadano se quede sin asistencia sanitaria". "Y esa diferencia algunos han decidido ignorarla", ha enfatizado.

Por ello, ha calificado las afirmaciones de la oposición como "un ejercicio de irresponsabilidad política difícilmente justificado" al hacerlo, además, "sabiendo que los ciudadanos pueden preocuparse por la atención de sus pueblos".

COBERTURA "EXTRAORDINARIAMENTE" ALTA Y SUAP

El consejero ha destacado que Cantabria presenta niveles de cobertura "extraordinariamente altos", incluso ha dicho que cuenta con "la mayor cobertura de todo el país" en un contexto nacional de déficit de profesionales médicos, y ha hecho hincapié en que el 100% de los que trabajan en la región son especialistas en medicina familiar y comunitaria. Ha explicado que el Gobierno ha contratado para esta temporada estival a doce médicos y 60 enfermeras para Atención Primaria.

En este punto ha resaltado especialmente que el SUAP se ha recuperado su cobertura "histórica", al alcanzar más del 95%, el 100% en junio y julio.

"Estamos hablando de unos niveles de cobertura que no se lograban desde hace muchos años y que refuerzan la seguridad asistencial en toda la comunidad autónoma, especialmente en las zonas rurales y en las zonas de mayor demanda", ha sostenido.

Por último, Pascual ha afirmado que el compromiso del Ejecutivo "seguirá siendo defender la sanidad pública, defender a sus profesionales y decir siempre la verdad a los cántabros", y ha calificado como "populismo demagógico" dibujar "un mapa de Cantabria caótico para tener un tema para dar una rueda de prensa semanal o tratar de asustar a los ciudadanos amenazando con que algún día sucederá una desgracia porque no hay médicos".

Al respecto, ha agradecido el "esfuerzo" que realizan los médicos para "garantizar una correcta asistencia sanitaria" y ha señalado que habrá "algunas dificultades" puesto que se espera un verano turísticamente "muy intenso", con un incremento de población "muy grande", y eso "va a tensionar mucho nuestro sistema sanitario".