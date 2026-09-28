Pascual asegura que Valdecilla necesitará ampliar su bloque quirúrgico

Archivo - Quirófano del Hospital Valdecilla - HOSPITAL VALDECILLA - Archivo

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha reconocido que el Hospital Marqués de Valdecilla va a necesitar "seguro" ampliar su bloque quirúrgico para "adaptarse" a una realidad en la que "se opera más" y en la que la "complejidad" de las intervenciones que se realizan "consumen mucho tiempo de quirófano".

"Ahora estamos operando cosas que hace 20 años no se operaban por la edad de las personas o porque eran inoperables", ha explicado Pascual en declaraciones realizadas este lunes a los medios de comunicación tras participar en la presentación del proyecto 'Estrategia Valdecilla 2030'.

Para hacer frente a esta necesidad de ampliación del bloque quirúrgico, Pascual ha asegurado que el hospital dispone de superficie ya que tiene pabellones todavía vacíos. "Espacio tiene, es cuestión de ir reordenando", ha añadido.

Por otra parte, el hospital tiene que adaptarse a las enfermedades neurodegenerativas, "que cambian un poco el panorama", y también a la introducción de la inteligencia artificial.

Sin embargo, en relación a este último ámbito, Pascual ha explicado que la aplicación de la IA en la atención sanitaria está "condicionada básicamente por la regulación".

Y es que, según ha indicado, son "muy pocas" y "se cuentan con los dedos de una mano" las aplicaciones de IA que tienen el marcado CE que se exige para poder ser utilizadas libremente "en el engranaje del hospital".

"Hay miles de aplicaciones, pero nuestra exigencia es que tengan el marcado CE porque eso es lo que nos garantiza que esa información va a ser confidencial, que no va a ser manipulada y que la aplicación funciona con los parámetros científicos que se necesitan en salud, que las fuentes de información sin fiables, que no recurre a bulos de internet...", ha indicado.

Y sobre el proyecto estrategia 'Valdecilla 2030', Pascual ha indicado que se trata de un "ejercicio de participación" de todos las personas e instituciones que condicionan y de las que depende el "día a día" del hospital para que realicen propuestas de mejora para diseñar en los próximos años cómo tiene que evolucionar el hospital.

Según ha señalado, dado que han cambiado los "patrones de población", el hospital "tiene que adaptarse a lo previsible, a lo que sabemos que va a ocurrir", y abrir las puertas "a manejar cierta incertidumbre" en relación a lo que no hay seguridad.

En relación a ese futuro, y como "la novedad más importante", el consejero ha destacado que Valdecilla "va a tener que configurarse con el brazo armado que va a suponer el Parque de Innovación en Salud que se va a crear en los terrenos de la antigua Residencia Cantabria y que "va a ser una prolongación del hospital".