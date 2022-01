Ana Pastor (PP): "Cantabria necesita una hoja de ruta clara"

Insiste en la necesidad de una Ley de Pandemias: "Estamos igualitos que hace dos años en materia jurídica", se queja

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, cree que Cantabria "necesita tener una hoja de ruta muy clara" y lamenta que diputados nacionales por Cantabria de PRC y PSOE apoyen políticas del Gobierno central que, a su juicio, "no son buenas" para la comunidad.

Además, considera que regionalistas y socialistas cántabros deberían "exigir" al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que no solo incluya en los Presupuestos partidas para inversiones en Cantabria sino que también las ejecute.

Así lo ha afirmado este viernes la exministra de Sanidad y Fomento durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés, donde ha señalado que Cantabria es una "tierra de alta especialización", "puntera" en I+D+i y que cuenta con "sectores importantísimos" de la economía, con "capital humano brillante" en las áreas de innovación e investigación y con "muchas posibilidades en el mundo rural" y que "lo que necesita es elementos claves de la economía para favorecer la creación de riqueza y empleo".

De forma concreta, la también expresidenta del Congreso ha reclamado un Plan de Reindustrialización para la Comarca del Besaya; medidas que refuercen aquellos sectores en los que Cantabria ya es "pionera" y que haya condiciones para que la industria ya existente no se vaya de la comunidad.

También considera preciso la potenciación del Puerto de Santander y su inclusión en la red nodal, algo en lo que ha confiado, o mejora de las infraestructuras, como las ferroviarias, entre ellas la Red de Cercanías o la consecución de la alta velocidad a Cantabria a través de la Meseta. "Yo hice todo lo que pude", ha afirmado Pastor en relación a las inversiones en infraestructuras realizadas en Cantabria por Fomento cuando ella era su titular, entre ellas en la Autovía del Cantábrico (A-8).

Además, ha defendido que Cantabria "tiene que formar parte del Corredor Atlántico", algo que, según ha dicho, se preveía en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) de 2012 cuando ella era ministra de Fomento.

NUMEROSAS CRÍTICAS A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO

Al margen de cuestiones relativas a Cantabria, Pastor ha dedicado la mayor parte de su intervención a hablar en clave nacional; a criticar muchas de las políticas del Gobierno liderado por Pedro Sánchez, tanto en materia económica, como laboral y también sobre la gestión de la pandemia, y a plantear algunas medidas que precisa el país. "España necesita construirse", ha dicho Pastor, que cree que toda la sociedad española debe ser "protagonista del cambio del país".

A su juicio, la política económica del Gobierno de Sánchez "no es la acertada" y considera que, con ella, se ha puesto a España "a la cola de la recuperación". De hecho, ha resaltado que, desde diversos ámbitos, se cree que la economía española no recuperará hasta 2023 los niveles prepandemia.

Por ello, ha reclamado que el Gobierno debe hacer de la economía una "prioridad" y poner en marcha un "plan de reformas para reactivar la economía española".

Como algunas propuestas, ha insistido en la necesidad de bajar impuestos, algo que, según ha dicho, "se puede hacer"; de poner en marcha medidas de apoyo a las empresas y reducir la burocracia para poder crearlas; implantar la denominada 'mochila austriaca' y también medidas de sostebilidad al sistema de pensiones.

Además, ha apostado por un "mix energético razonable" y que permita una "transición justa" y ha subrayado la necesidad de "abaratar el recibo de la luz cuando menos en un 20 por ciento".

En relación con algunos sectores concretos, como el turismo, ha reclamado la necesidad de un PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) y una rebaja del IVA del sector al 4 por ciento.

De medidas concretas del Gobierno PSOE-Unidas Podemos ha atacado la "contrarreforma laboral" pues, a su juicio, "va en dirección contraria de lo que necesita el país", y el "hachazo" a los autónomos con la propuesta de nuevas cotizaciones, una medida, según ha dicho, "totalmente confiscatoria". También ha criticado los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y que, según ha dicho, nacen ya "muertos" porque parten de unas premisas de crecimiento "que no son reales".

También ha alertado del incremento del déficit y la deuda y también ha afeado al Gobierno el gasto que supone mantener "más de 20 ministerios" y a, a su juicio, un gran número de asesores de los responsables de estos departamentos. "A la política hay que llegar aprendido", ha aseverado.

Por otra parte, ha censurado la gestión que hasta el momento se está haciendo de los fondos europeos, de los que --ha dicho-- "se ha repartido muy poco" y, a su juicio, "sin criterios objetivos sino más bien de cliente".

Además, ha avisado que la "falta de rigor" en la gestión de estos fondos puede llevar a "desaprovecharlos". Por ello, ha insistido en la necesidad de una agencia independiente que los gestiones.

LEY DE PANDEMIAS Y REFORMAS ESTRUCTURALES EN SANIDAD

Una parte importante de la intervención de Pastor ha estado destinada a la Sanidad, un ámbito en el que, según ha dicho, se precisan "reformas estructurales" y donde, a su juicio, es preciso mejorar las condiciones de los sanitarios.

Respecto a la gestión de la pandemia, cree que ésta "se podría haber hecho de otra forma". En este sentido, ha insistido en que "España necesita una Ley de Pandemias" en la que, se establezca que, ante una situación como la vivida, haya una "autoridad sanitaria única". "Aquí hemos tenido 17 modelos, 17 escaladas, desescaladas, navidades... Eso ha sido un desastre, una catástrofe", ha opinado.

En cuanto a las medidas adoptadas, ha recordado que el Tribunal Constitucional "ha tumbado" al Gobierno los estados de alarma al considerar que eran inconstitucionales y ha lamentado que, pese a ello, el país siga sin una ley de pandemias.

"No sé si es por empecinamiento, porque lo dice la oposición o porque tienen problemas con algunos socios independen¡tistas que no quieren que el Estado asuma competencias que, por cierto, le corresponden conforme al ordenamiento internacional. Yo soy una defensora del Estado Autonómico pero en materia de salud, como el virus, no entiende de pueblos y comunidades (...), hay que actuar con unanimidad de criterios y no cada día. Lo que se ha llamado cogobernanza es la desgobernanza", ha dicho Pastor.

La popular ha señalado que, si hubiera otra pandemia, en estos momentos, "estaríamos igualitos que hace dos años en materia jurídica".

EL PP

Por otra parte, Pastor ha hablado también en clave interna y ha confiado en la vuelta del PP al Gobierno. Por ahora, según ha dicho, cree que a su partido "no le van mal" las encuestas, en las que, salvo en "encuesta Tezanos" --en alusión a la del CIS--, colocan a los populares "bastante por delante" que el PSOE.

Pastor ha resaltado que su partido lo que no puede hacer es "perder sus señas de identidad" como, a su juicio, le ha ocurrido al PSOE.