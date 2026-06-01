La patronal considera "precipitada" la negociación de un acuerdo interprofesional de Cantabria

Un acuerdo interprofesional blindará los convenios de Cantabria si son más ventajosos que los estatales - GOBIERNO

SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La patronal CEOE-Cepyme ha considerado "precipitada" la negociación con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras del primer acuerdo interprofesional de Cantabria, tal y como estaba previsto este lunes en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA).

Un acuerdo que haría prevalecer el convenio más ventajoso en el caso de que concurran dos o más, pero que la patronal ha rechazado hoy negociarlo y firmarlo porque "las empresas no pueden consensuar una posición y una respuesta conjunta sobre un texto complejo del que se tuvo noticia el pasado viernes", ha argumentado.

Este posible acuerdo es defendido por Comisiones Obreras de Cantabria como "la única solución real y legal" al conflicto laboral surgido en el sector textil contra el nuevo convenio estatal de la Asociación Retail Textil España (ARTE), firmado por CCOO y Fetico, y rechazado por UGT ya que considera que el convenio de Cantabria supone condiciones más ventajosas.

En concreto, el acuerdo interprofesional se extendería a todos los trabajadores de la región, tal y como ocurre con el existente en el País Vasco desde 2017.

La patronal también ha indicado en un comunicado que "hay una parte de este convenio que está judicializada", por lo que "resulta más prudente esperar a la resolución antes de una firma que podría resultar precipitada".

Asimismo, ha remarcado que esta situación "se ha originado por un desacuerdo entre organizaciones sindicales, siendo este el verdadero motivo que ha dado lugar a las reuniones celebradas".

SINDICATOS

Mientras tanto, UGT ha respaldado en una nota de prensa el acuerdo interprofesional como "una herramienta estratégica para ordenar y reforzar la negociación colectiva en Cantabria, impulsar mecanismos de solución autonómica de conflictos, fomentar el empleo de calidad y afrontar desde el consenso los retos que afectan al conjunto de los sectores productivos de nuestra comunidad autónoma".

También, la organización sindical ha afirmado que mantendrá una actitud "constructiva y abierta" al diálogo con el objetivo de alcanzar "los consensos necesarios en beneficio de la sociedad cántabra" para alcanzar "acuerdos que refuercen los derechos de las personas trabajadoras y contribuyan al desarrollo económico y social de Cantabria".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, ha asegurado en otra nota de prensa que "seguiremos trabajando sobre nuestra propuesta" en este marco de negociación con UGT y CEOE, "que es donde debe abordarse esta materia" y donde, según ha subrayado, "nos sentaremos las veces necesarias".

En esta línea, ha pedido "seriedad" a las partes implicadas. "Es cuestión de voluntad y de dejar de lado otros conflictos que puedan enturbiar el clima negociador", ha agregado.

Además, ha indicado que el Estatuto de los Trabajadores contempla la posibilidad de que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas alcancen acuerdos para abordar distintas materias relacionadas con la negociación colectiva, entre ellas la determinación del convenio aplicable en caso de concurrencia de convenios de distinto ámbito.

En este sentido, ha señalado que este acuerdo global implicaría tanto a los 31 convenios de la región como a los estatales de referencia, en caso de haberlos, algo que para Mantecón "no es un parche para un conflicto concreto sino un instrumento que va a resultar muy beneficioso para la región", ha dicho.