Reunión en Burgos del conjunto de las patronales del norte de España. - CEOE-CEPYME

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones empresariales de Burgos, Soria, La Rioja, Álava, Asturias, Cantabria, Navarra y Aragón han exigido más capacidad eléctrica y menos trabas para impulsar la competitividad empresarial.

En una reunión celebrada en Burgos, a la que ha asistido el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, las patronales han subrayado que la falta de capacidad de las redes eléctricas para atender nuevos proyectos industriales, el exceso de burocracia, el absentismo laboral y las dificultades para encontrar trabajadores se han situado en el centro de sus reivindicaciones.

El encuentro ha dado continuidad a la alianza iniciada el pasado 12 de mayo en Logroño, cuando las ocho organizaciones firmaron la Declaración Empresarial por la Competitividad.

Aquel documento sentó las bases de una posición común para reivindicar un mayor protagonismo de las empresas, los empresarios y los autónomos en la agenda política y económica.

La reunión de Burgos ha permitido profundizar en esa hoja de ruta y concretar los principales ámbitos en los que consideran necesaria una actuación de las administraciones.

En este sentido, estas instituciones han apuntado que la disponibilidad de energía y de infraestructuras eléctricas suficientes constituye una de las principales preocupaciones compartidas.

Las patronales del norte han advertido de que las limitaciones de capacidad de las redes pueden dejar en suspenso inversiones y proyectos industriales, comprometiendo las posibilidades de crecimiento de empresas que necesitan ampliar sus instalaciones o poner en marcha nuevas actividades.

Por ello, han reclamado un mayor esfuerzo inversor en infraestructuras eléctricas, una planificación que tenga en cuenta las necesidades reales del tejido productivo y unos costes energéticos competitivos.

Su planteamiento es que la transición energética debe favorecer la transformación industrial y la atracción de inversiones, "en lugar de convertirse en una barrera para el desarrollo empresarial".

MENOS BUROCRACIA Y MAYOR SEGURIDAD NORMATIVA

La simplificación administrativa es otra de las demandas compartidas, ya que las organizaciones consideran que la acumulación de obligaciones, trámites y disposiciones normativas supone una carga especialmente difícil de asumir para las pymes y autónomos, que cuentan con recursos limitados para atender las exigencias administrativas.

Frente a esta situación, defienden un marco regulatorio "más sencillo, estable y proporcionado", así como una mayor implicación de las organizaciones empresariales en la elaboración de las normas.

El objetivo es que las administraciones actúen como "facilitadoras de la actividad económica" y que la regulación "no termine penalizando la inversión, la producción y la creación de empleo".

ABSENTISMO Y FALTA DE TRABAJADORES

El absentismo laboral ha ocupado también un lugar destacado en el análisis. Y es que las patronales han alertado de su impacto sobre la productividad y la organización de las empresas y consideran necesario mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios, las mutuas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las propias compañías.

La reivindicación pasa por compatibilizar la protección de la salud de los trabajadores con la sostenibilidad empresarial, agilizar los procesos de recuperación y evitar que las deficiencias de coordinación del sistema repercutan directamente sobre las empresas.

A esta preocupación se suma la dificultad para cubrir puestos de trabajo. Las organizaciones empresariales constatan que hay compañías con capacidad y oportunidades de crecimiento que encuentran en la falta de profesionales uno de sus principales obstáculos.

Para hacer frente a este problema, apuestan por ajustar la formación a las necesidades del mercado laboral, reforzar la Formación Profesional y la FP Dual y facilitar la incorporación de talento a las empresas.

También han puesto el foco en el relevo generacional, especialmente en las pymes y empresas familiares. La continuidad de negocios viables constituye, a su juicio, un desafío económico y territorial, dado que el cierre de una empresa por falta de sucesión supone una pérdida de actividad y empleo que afecta especialmente al medio rural.