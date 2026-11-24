El secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y la cabeza de lista de la formación en la comunidad, Susana Herrán, en un acto en Castro Urdiales. - PSOE

CASTRO URDIALES 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, y el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, han clamado a la movilización progresista de los cántabros y los españoles para que el PSOE "siga ayudando a la gente, a los pensionistas, a las mujeres y a la clase trabajadora" y "no solo a privilegiados como el PP y Vox".

Así lo han señalado este martes en un acto en Castro Urdiales en el que, junto a la candidata de los socialistas cántabros al Congreso de los Diputados y alcaldesa del municipio, Susana Herrán, han abordado las "herramientas y soluciones" impulsadas por el Gobierno de España (PSOE-Sumar) frente al problema de la vivienda y a las que el PP y Vox "han votado siempre en contra".

Patxi López ha remarcado la importancia de poner sobre el debate electoral el problema de la vivienda, que es "sangrante en toda España" y al que el PP "se ha negado a dar solución" desde las comunidades autónomas en las gobierna, no aplicando la ley estatal y votando en contra de los decretos.

En esta línea, ha considerado que la ciudadanía "sabe que el PP y Vox solo ayudan a los privilegiados" y no al resto de la gente y eso "se está notando en el desarrollo de la campaña electoral y se va a notar en las urnas".

"A los socialistas nos está yendo francamente bien. La gente está animada, nos para y nos pide papeletas. He participado en todas las campañas y quizás, desde la época de Felipe González, nunca he visto tanta movilización", ha afirmado López.

Por último, ha señalado que la ciudadanía sabe que elegirá "entre avanzar con Pedro Sánchez o retroceder con Feijóo y Abascal", y confía en la movilización progresista y "el voto útil".

"Hoy ya estamos por delante del PP y el 29 tendremos una mayoría para gobernar este país", ha apostillado.

Por su parte, Casares ha apelado al "orgullo" de todos los socialistas que han ayudado a construir la democracia de España y el Estado de Bienestar con la sanidad, la educación o el sistema de pensiones, así como muchos derechos, porque "todo eso está juego el 29 de noviembre".

"Nos jugamos seguir con el PSOE construyendo oportunidades, defendiendo a los pensionistas, a los jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores o que todo se pare con el PP y Vox", ha insistido el líder de los socialistas cántabros, que ha señalado que el PP ha votado "siempre en contra" de todos los derechos que hoy disfruta la gente.

Finalmente, Herrán también ha expresado su confianza en la movilización progresista y especialmente en su municipio donde el problema de la vivienda es "sangrante" y el PP desde el Gobierno de Cantabria "se negó a declarar a Castro Urdiales como zona tensionada".

"Eso es lo que les importa la vivienda y ayudar en la función social con la que cumple", ha concluido.