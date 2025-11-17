La Policía Nacional busca a dos de los autores de los atracos al bar y la gasolinera de Torrelavega

La Policía Nacional busca a dos de los autores de los atracos en un bar y una gasolinera de Torrelavega - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado y busca a dos de los autores de los dos atracos en el bar estanco Casa Barquín y en la gasolinera de Torres, ambos en Torrelavega, que tuvieron lugar la semana pasada en menos de 24 horas. Los agentes han confirmado que ambos hechos tuvieron los mismos protagonistas y esperan detenerlos para ponerlos a disposición judicial. Por el primer robo, ya se ha detenido a un tercer individuo, que se encuentra en prisión.

Asimismo, en el marco de una reunión entre representantes de la Policía Nacional, la Policía Local y del Ayuntamiento de Torrelavega, encabezados por el alcalde, Javier López Estrada, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha confirmado que estos hechos son "algo puntual" y que los sospechosos no forman parte de ningún otro dispositivo ni de ninguna organización criminal.

Por otro lado, tras una semana en la que se han cometido varios delitos graves en la localidad, la Jefatura Superior ha decretado una orden para reforzar la presencia policial en Torrelavega y aumentar la de unidades especializadas de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de forma permanente todos los fines de semana, procedentes de Santander.

De hecho, las patrullas ya han estado presentes en las calles de Torrelavega durante el pasado fin de semana, cuando han recorrido las zona de vinos y la plaza Roja, con unidades adicionales de Zeta.

UNA CIUDAD "SEGURA"

Tanto Casares como el alcalde han asegurado que la ciudad es "segura" y han enviado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía, a pesar de que "algunos hechos puntuales o algunas imágenes pueden provocar esa alarma social".

Por su parte, Casares ha apostado por la "máxima colaboración institucional" en un trabajo conjunto que "es fructífero, bueno y positivo y redunda en beneficio de la ciudadanía".

En esta línea, el delegado ha asegurado que, según los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, hasta octubre de 2025 e ha reducido el número de delitos graves o con fuerza en la ciudad.

A raíz de los hechos ocurridos la semana pasada, el Gobierno central ha mostrado disposición de aumentar los medios "si fuera necesario" y ha pedido que se deje trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, López Estrada ha celebrado que los autores están "perfectamente identificados", tras una semana que ha sido "terrible" para Torrelavega.

El alcalde ha dado la "máxima importancia" a la seguridad y por ello solicitó mejorar los refuerzos operativos y tomar medidas preventivas para que este tipo de sucesos sean "cada vez menos frecuentes y más puntuales". En este sentido, ha pedido que se elimine "cualquier pátina de imagen de inseguridad que pueda tener la ciudad".

Asimismo, ha señalado que el "origen común de la mayoría" de los sucesos que está sufriendo Torrelavega está vinculado con la droga, el tráfico de estupefacientes y el consumo.

Por ello, se ha puesto el objetivo de implantar medidas de preventivas "con todos los medios que nos de la ley", en colaboración con diversas entidades, para buscar los puntos de reparto y tráfico de drogas de la localidad.

Para concluir, el delegado del Gobierno, preguntado por la prensa, ha asegurado que no hay nuevas actualizaciones sobre la posible mejora de las instalaciones de la comisaría de Torrelavega, pero ha mostrado la disposición del Gobierno de España para que la ciudad "cuente con las mejores instalaciones posibles".

En la reunión también han estado presentes el teniente de alcalde, José Luis Urraca, el concejal de Seguridad, Pedro Pérez, el responsable de la Policía Local de Torrelavega, Alejandro García, y el jefe regional de operaciones de la Policía Nacional, Carlos J. Martínez, entre otras autoridades.