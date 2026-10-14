La Policía Nacional detiene a tres personas en Santander con órdenes de ingreso en prisión

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santander a dos hombres y una mujer sobre los que constaban órdenes judicial de detención e ingreso en prisión.

Las dos primeras detenciones se realizaron a las 23.30 horas del pasado 10 de octubre, cuando los agentes observaron a un hombre y una mujer en la zona de Cajo que mostraban una actitud nerviosa ante la patrulla policial.

Tras su identificación, se constató que sobre ambos figuraba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por la Sección de lo Penal de Tribunal de Instancia de Santander, dentro de un mismo procedimiento. En el caso de la mujer, por lesiones; y por robo con violencia e intimidación en el del hombre. Así, los agentes procedieron a su detención y traslado a las dependencias de la Policía Nacional.

Por otro lado, una patrulla detuvo a un hombre a primera hora del 13 de octubre en el centro de la ciudad. Su comportamiento llamó la atención de los agentes que procedieron a identificarlo. Confirmaron que le constaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión por quebrantamiento de condena dictada por la Sección de lo Penal de Tribunal de Instancia de Santander.

Tras su detención, se le trasladó a la Jefatura Superior de Policía.

Los tres detenidos permanecieron en dependencias policiales hasta que finalizaron los atestados y pasaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente en cada caso, que decretó su ingreso en prisión.