La Policía Nacional investiga un intento de robo en un local de la calle Vargas

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando un intento de robo sucedido este lunes en la calle Vargas de Santander, en la zona de la iglesia de la Bien Aparecida.

El 091 recibió un aviso a las 7.10 horas comunicando que había un cristal fracturado en un establecimiento de la citada calle y sangre en el suelo.

Según han informado fuentes policiales a esta agencia, la persona o personas que habían roto la luna del local no habían logrado acceder al interior.

La zona ha sido acordonada para facilitar la investigación de los hechos e identificar al autor o autores.