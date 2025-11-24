La Policía revisa las cámaras de Torrelavega para investigar por qué el vecino de Corrales resultó herido "grave"

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional se encuentra investigando las posibles causas del traumatismo craneoencefálico que sufrió un vecino de Corrales de Buelna de 41 años este domingo en la zona de ocio de Torrelavega, hecho por el que se encuentra en estado grave en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Por ello, en estos momentos, los agentes revisan las cámaras para comprobar la posible causa.

Así lo ha confirmado este lunes, a preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que no ha descartado ninguna hipótesis, pero ha señalado la posibilidad de que resultara herido a causa de una pelea, que "desgraciadamente son muy habituales desde siempre en zonas de ocio".

El Centro Inteligente de Coordinación Mando y Control (CIMAC) recibió a las 6.20 horas de este domingo un aviso al 091 alertando de la presencia de un hombre sangrando por la cabeza en una calle de la zona de ocio de la capital del Besaya.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar localizando al herido. Posteriormente, los servicios sanitarios del 061 le trasladaron al Hospital de Sierrallana y desde allí, fue derivado a Valdecilla donde permanece ingresado.