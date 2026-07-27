La Policía de Santander denuncia por ruidos a responsables de 26 viviendas este fin de semana

Policía Local - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha denunciado este fin de semana, el último de las fiestas de Santander, a personas responsables de 26 viviendas, situadas en diferentes calles de la ciudad, por las molestias de música y voces en tono elevado, originadas por la celebración de fiestas, que perturbaban el descanso de los vecinos.

Igualmente, durante el fin de semana los agentes denunciaron a los responsables de tres establecimientos hosteleros. Uno en la calle Isla de Cuba, por no presentar la licencia de apertura e incumplir las condiciones de la misma; otro en Peña Herbosa, por la instalación de mesas y sillas sin autorización, y el tercero en la calle Vargas, por música en tono elevado y molestias vecindario.

Por otra parte, durante la pasada semana, la Policía de Santander, en distintas calles y durante varias intervenciones o controles preventivos, formularon un acta de denuncia por falta de respeto y consideración hacia los agentes actuantes, cinco por desobediencia a las indicaciones de los agentes, ocho por causar desórdenes en la vía pública y dos por negativa a identificarse.

Además, identificaron y registraron a 26 personas, incautándoles diversas sustancias estupefacientes (marihuana, hachís y/o cocaína) y a otras cinco, tres navajas, un cuchillo y un bastón extensible. Todos fueron denunciados.

Asimismo, durante la pasada semana, los agentes dieron cobertura a las dotaciones de siete ambulancias trasladaron al Hospital Valdecilla a otras tantas personas que encontraban indispuestas o heridas, ocho en la vía pública y una en su domicilio.

También, confeccionaron 18 denuncias por miccionar en la calle y cinco por no utilizar papeleras.