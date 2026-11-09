La Policía de Santander formula 79 denuncias por beber en la calle este fin de semana

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SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha formulado 79 denuncias por consumo de alcohol en la calle este fin de semana, como consecuencia de varios controles.

Además, identificó a los responsables de dos viviendas situadas en diferentes calles de la ciudad por las molestias de música y voces a los vecinos por la celebración de fiestas; y denunció a otras dos que se encontraban en la calle por molestar con cánticos y palmas.

También, este fin de semana se ha denunciado a los responsables de seis establecimientos hosteleros ubicados en distintas calles, fundamentalmente por música elevada y molestias al vecindario. En uno de los casos, la denuncia fue por incumplir las condiciones de la licencia, exceso de aforo y estancia de menores dentro del establecimiento.