Roba varios productos en un supermercado de Santander y se resiste a ser retenido por el vigilante

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SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este sábado 7 a un hombre como presunto autor del robo, esa noche, de varios productos en un supermercado de Santander. Además, se resistió a ser retenido por el vigilante de seguridad del establecimiento.

El individuo fue interceptado minutos antes en la línea de caja del supermercado, ubicado en la calle Cardenal Herrera Oria. Huyó a la carrera pero fue retenido por el vigilante a escasos metros del establecimiento, y se mantuvo un forcejeo entre ambos hasta la llegada de la Policía Local.

Los agentes han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de robo con violencia.

QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA

Por otro lado, la Policía Local ha detenido a un hombre de 21 años, a las 03.05 horas del sábado, en la calle Santa Lucia, que llevaba un cúter en el bolsillo del pantalón. Tenía en vigor una prohibición de portar armas dictada por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santander.

Los agentes han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de quebrantamiento de condena.