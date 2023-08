El PP afea a Ribera no renovar concesiones de Costas en Cantabria mientras apoya un Guggenheim en Urdabai

Los populares cántabros acusan al Gobierno de España de "no tratar por igual" a todas las CC.AA a la hora de aplicar la Ley de Costas



SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cantabria ha acusado al Gobierno de España de "no tratar por igual" a todas las comunidades autónomas a la hora de aplicar la Ley de Costas y, en este sentido, ha censurado que mientras en Cantabria no renueva las concesiones administrativas en el dominio público marítimo terrestre, en Vizcaya (País Vasco) haya dicho ya sí a autorizar un Guggenheim sobre las marismas de Urdabai.

Así lo ha denunciado este martes, en una rueda de prensa, el diputado popular y senador de designación autonómica, Íñigo Fernández, quien ha aclarado que el PP de Cantabria "no entra a valorar" ni dice que no se haga el proyecto de este "Guggenheim II", pues tendrán que ser los vizcaínos los que lo hagan, pero sí critica esa desigualdad de trato que, a su juicio, da el Gobierno de España, y en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera, a según que comunidades autónomas.

"Pedro Sánchez preside un Gobierno que a unos les da y a otros nos le da; que a unos nos le quita y a otras les quita; que a uno les dice que sí y a otros les dice no, un Gobierno que no trata por igual a todos los ciudadanos de este país como debiera hacerlo, residan donde residan, piensen lo que piensen y sientan lo que sientan", ha aseverado.

En una rueda de prensa, Fernández se ha preguntado "por qué en Cantabria no se puede hacer nada en el litoral y en Vizcaya" y como muestra de ello ha recordado que en Cantabria, desde que está Ribera, el Ministerio no renueva las concesiones de Costas en Cantabria a los ganaderos o propietarios de talleres o pequeñas que desarrollan su actividad en terrenos de dominio público marítimo-terrestre que se desecaron en algunos casos hace 100 años y sí "autorice" el nuevo museo de 60.000 metros cuadrados que promueve la Fundación Guggenheim sobre las marismas de Urdabai, una Reserva de la Biosfera.

"¿Esto es justicia? Esto es política. Esto es comprar los votos a unos a cambio de concesiones que a los demás ciudadanos se les niegan", ha opinado Fernández, que ha considerado "vergonzosa" esa diferencia de trato y ha enmarcado ese sí del Gobierno de España al Guggenheim II en Vizcaya a las conversaciones que Pedro Sánchez mantiene con los partidos nacionalistas del País Vasco de cara a su investidura para seguir al frente del Gobierno de España.

En la rueda de prensa, Fernández ha mostrado un periódico vasco en el que se recoge la noticia 'El Guggenheim de Urdabai avanza tras recibir un decisivo espaldarazo de Costas' y en el que se habla de la disposición del Ejecutivo central a cambiar incluso la Ley de Costas si es preciso.

Fernández, que ha señalado que a él personalmente "no le disgusta la idea" de ese museo, ha incidido en que el Gobierno esté dispuesto a autorizar este museo cuando de su proyecto aún no se conoce apenas nada.

"Nadie conoce el proyecto, pero ya han dicho que sí, que lo autorizan. Es más, si hay que cambiar la ley, se cambia, porque lo ha dicho la ministra Teresa Ribera y porque lo ha dicho Pedro Sánchez", ha reiterado Fernández.

Y ha censurado que ello ocurre mientras Ribera "maltrata" a Cantabria ya que, a su juicio, la ministra ha sido una "auténtica desgracia para Cantabria" no solo ya por el tema de la no renovación de las concesiones de Costas --que los afectados "están ganando en los tribunales"-- sino con otros asuntos como el no arreglo de los accesos a las playas de la comunidad dañados por los temporales o la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

También ha censurado que el Ministerio de Ribera sigue "sin dar solución" al tema de la depuradora de Vuelta Ostrera y no soluciona el problema de los vertidos en las marismas de Santoña, entre otras cuestiones.