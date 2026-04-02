El PP lamenta la pérdida "inesperada" de Marcano, "un político ejemplo de sentido común y de entendimiento"

Archivo - El diputado regionalista Javier López Marcano - PRC - Archivo

SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Cantabria ha trasladado este jueves su profundo pesar y más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros del Partido Regionalista por el inesperado fallecimiento esta madrugada del parlamentario y dirigente regionalista Francisco Javier López Marcano, "un servidor público incansable comprometido con Cantabria".

Desde el PP lamentan la pérdida "de un político de raza y ejemplo de sentido común y de entendimiento, que demostró a lo largo de su extensa trayectoria su pasión por su tierra, como alcalde de Torrelavega, exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte y de Industria y diputado regional".

En un comunicado, el PP ha afirmado que el fallecimiento de López Marcano supone "una enorme pérdida para la política cántabra, que pierde a uno de los referentes de regionalismo". "La comunidad ha perdido a una de las figuras más relevantes del desarrollo de la autonomía regional y de la vida municipal, campos en los que López Marcano destacó en la vida pública", ha reiterado.

Los populares han trasladado a su familia y demás seres queridos, e igualmente a los regionalistas de Torrelavega y resto de Cantabria, su sentido pésame "por la desaparición de una persona que fue perseverante en sus ideas y actuó con sentido pragmático y voluntad de alcanzar acuerdos con otras opciones diferentes a la suya".