El PP preguntará al Gobierno en el Congreso sobre los problemas de telecomunicaciones en Los Tojos, Tudanca y Polaciones

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SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Cantabria, Félix de las Cuevas, ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno de España (PSOE-Sumar) para "exigir explicaciones y soluciones inmediatas" ante los problemas de telecomunicaciones que están sufriendo los vecinos de Los Tojos, Tudanca y Polaciones.

En un comunicado, el popular ha señalado que estas personas están viviendo "una situación inadmisible e impropia de un país que presume de digitalización".

De las Cuevas ha explicado que los vecinos "llevan demasiado tiempo soportando un servicio deficiente" que, a su juicio, "limita su día a día, frena la actividad turística y económica, y condena al medio rural a seguir perdiendo oportunidades por la falta de inversiones del Gobierno del PSOE de Sánchez".

"Es inaceptable que en pleno siglo XXI haya vecinos de Cantabria que no puedan hacer una simple llamada de teléfono o contactar con los servicios de emergencia por la falta de cobertura. No se puede hablar de la lucha contra la despoblación y mantener aislados a estos vecinos", ha criticado.

Al respecto, De las Cuevas preguntará al Ejecutivo si conoce la situación que padecen estos municipios; qué mediciones ha realizado sobre la calidad de la cobertura; qué actuaciones piensa llevar a cabo para mejorar tanto la telefonía móvil como la banda ancha; si se han destinado fondos del Programa UNICO o de otras líneas estatales a estas localidades, y cuál es el calendario previsto para poner fin a esta situación.

"Los vecinos del medio rural tienen el mismo derecho de disponer de unos servicios públicos de calidad. No pueden seguir siendo ciudadanos de segunda por la falta de compromiso del Gobierno del PSOE", ha señalado el diputado, que asegurado que "garantizar una cobertura móvil adecuada no es un lujo, es una obligación y una cuestión de igualdad entre todos los ciudadanos, vivan donde vivan.