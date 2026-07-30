El PP rechaza convertir el túnel de Tetuán en un Pasaje Verdiblanco

Infografía de la recreación del túnel propuesta por el PRC - PRC

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha rechazado en solitario, en el Pleno del Ayuntamiento de Santander celebrado este jueves, la propuesta artística del PRC para convertir el túnel de Tetuán en un Pasaje Verdiblanco, cuyo objetivo era representar la historia del Real Racing Club, el sentimiento de su afición y su estrecha vinculación con la ciudad.

La iniciativa, que ha recibido el apoyo de PSOE, Vox e IU, ha sido descartada por la alcaldesa, Gema Igual, quien cree que "por la contaminación no es el lugar adecuado para ubicar un museo"; que "no es el momento ni el lugar", y que "la prioridad" es el estadio.

Además, ha apuntado que "en uno, dos o tres años el túnel de Tetuán se tiene que arreglar" y que, en caso de llevar a cabo la idea del PRC, apuesta por un proceso participativo.

Para la regidora, "económicamente" la prioridad en materia racinguista es la cubierta de los Campos de Sport, cuya obra de rehabilitación ya ha empezado. En este sentido, ha dicho que no quiere "que llegue invierno y se siga mojando la gente".

También, ha reiterado que la comisión de seguimiento del convenio del estadio, que caduca el próximo mes, es el lugar para hablar del Racing porque "es lo más noble" y para que los concejales de la oposición "no lo malinterpreten, ni mientan, ni engañen".

MINIZOO DE LA MAGDALENA

En otro punto del orden del día, el proyecto socialista para reconvertir el minizoo de La Magdalena en una zona pública de piscinas naturales y ocio sostenible ha sido rechazado por PP y Vox, con la abstención del PRC y el Grupo Mixto (IU).

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha destacado que en mayo el parque marino fue admitido en el programa europeo de especies amenazadas de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), concretamente por el pingüino, que está en peligro de extinción extrema.

Para Rojo, este hecho es "un reconocimiento técnico, externo e independiente" de que las instalaciones y su gestión "cumplen estándares europeos de bienestar y conservación y confirma que la estrategia de expansión del papel conservacionista del parque de ninguna manera es un estancamiento".

Además, ha indicado que en enero nació una foca gris en las instalaciones, que "cumplen la normativa y son inspeccionadas anualmente por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, que mantiene la autorización del centro sin expedientes sancionadores ni resolución de cierre en vigor", ha resaltado.

Asimismo, ha defendido que el personal municipal del parque marino "garantiza estabilidad y un control directo por parte del Ayuntamiento", y que en noviembre los trabajadores recibieron su último curso de formación en bienestar animal, compuesto por 30 horas lectivas, y que prevé una nueva edición en 2026, ha detallado.

En cuanto a la labor educativa, ha destacado la renovación integral de la cartelería, con información "científica, rigurosa y actualizada" sobre cada especie con materiales resistentes al entorno marino; además del acondicionamiento de un aula para realizar talleres, como el que alberga actualmente, denominado 'Quien conoce, ama; quien ama, respeta'.