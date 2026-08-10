El PP reclama en el Congreso un calendario para la construcción del segundo espigón de Los Peligros

Archivo - Espigón de la Magdalena.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular por Cantabria en el Congreso, Félix de las Cuevas, ha registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno de España (PSOE-Sumar) para exigir explicaciones por el "injustificable retraso" en la construcción del segundo espigón de la playa de Los Peligros de Santander, y ha exigido un calendario para la actuación.

Según ha indicado en un comunicado, se trata de una obra "comprometida" por el Ministerio para la Transición Ecológica con el Ayuntamiento en diciembre de 2024 y que, casi dos años después, "continúa sin avances conocidos, sin calendario y sin fecha para el inicio".

"Este retraso es una prueba más de que el Gobierno de Sánchez vuelve a dar la espalda a Cantabria y demuestra que sus compromisos con la región siguen guardados en algún cajón de La Moncloa", ha aseverado el 'popular'.

Ha señalado que la construcción del segundo espigón es "imprescindible" para garantizar la estabilidad del sistema de playas de la ciudad, frenar la pérdida continuada de arena, reducir el coste de las regeneraciones periódicas y completar el frente marítimo hasta Los Peligros, lo que además favorece la integración Puerto-Ciudad.

"Es muy preocupante que el Gobierno de España ni ejecute la obra, ni dé explicaciones. Han pasado más de dieciocho meses desde el anuncio del Ministerio y los santanderinos siguen sin saber en qué fase se encuentra el proyecto, cuándo se licitará o si existe voluntad para ejecutarlo", ha afirmado el diputado.

Así, pregunta al Ejecutivo central por un informe sobre el estado administrativo del proyecto; si la redacción técnica está finalizada; qué trámites siguen pendientes; y cuál es el calendario previsto para su aprobación, licitación, adjudicación e inicio de las obras.

Asimismo, ha exigido conocer el presupuesto previsto, la partida presupuestaria que financiará la actuación y si el Gobierno de España dispone de los recursos económicos necesarios para ejecutarla.

Según ha explicado el PP, De las Cuevas se suma a la reivindicación de la alcaldesa santanderina, Gema Igual (PP), quien "viene reclamando al Ministerio que cumpla los compromisos adquiridos con la ciudad".

"La alcaldesa está defendiendo los intereses de Santander frente a un Gobierno que prefiere guardar silencio y mirar hacia otro lado", ha lamentado el parlamentario, quien ha afirmado que Cantabria "no puede seguir siendo castigada por un Ejecutivo de España incapaz de cumplir su palabra". "Tiene la obligación de dejar de esconder este proyecto en un cajón y fijar un calendario", ha concluido.