PP y Vox aprueban una moción para que el Gobierno de España llegue a acuerdos para el retorno de menores migrantes

Desde el PP se ha anunciado que el recurso de inconstitucional al reparto de esos menores "ya está" y se presentará "la próxima semana"

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han aprobado juntos en el Parlamento de Cantabria una moción promovida por los de Santiago Abascal para instar al Gobierno de España a alcanzar acuerdos con los países de origen de los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestro país para facilitar su retorno.

En la votación de la iniciativa, debatida este lunes en el Pleno, el PSOE ha votado en contra y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio se ha abstenido, al igual que el PRC que ha votado así por estar "de acuerdo" con algunos puntos de la moción pero en "las antípodas" de otros.

La moción pide al Ejecutivo central que "firme convenios con los países de origen, que facilite el reagrupamiento familiar, que colabore en los programas de retorno tutelado y que refuerce la coordinación con los servicios sociales de los países de origen", según ha resumido la portavoz de Vox, Leticia Díaz.

Díaz ha señalado que la moción, con siete medidas, muestra el "rechazo firme" contra el "reparto forzoso" de esos menores a las Comunidades Autónomas y propone un "cambio de enfoque" en el modelo "fracasado" de Pedro Sánchez que trata a esos menores como "meros expedientes administrativos y moneda de cambio" como, a su juicio, se ha evidenciado con su "mercadeo" con Junts.

La portavoz de Vox ha reclamado una "adecuada protección" para esos menores y, para ello, ha considerado que hay que "pasar de la acogida perpetua que cronifica problemas" a un modelo de retorno para "reintegración familiar y social". También ha expresado el apoyo de Vox al Gobierno de Cantabria (PP) al recurso contra el reparto "impuesto" por el Ejecutivo de Sánchez.

"Nosotros sí creemos en la protección de los menores y proteger no es repartir, sino unir a los hijos con su madre, con sus padres, con su familia, y si no es posible, en casos excepcionales, ofrecerle en su país una alternativa con raíces, con dignidad y con futuro alejado de las mafias", ha enfatizado Díaz.

Además, ha considerado que "Cantabria no tiene que aceptar el chantaje del Gobierno de Sánchez, no tiene que participar en un sistema que ignora las competencias autonómicos, que nos impone cargas sin valoración de medios y que nos niega información" y que, además, "instrumentaliza a los menores para mantenerse en el poder".

LISTO EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Por parte del PP, el diputado Alejandro Liz ha anunciado en su intervención que el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Cantabria contra el reparto de menores migrantes "ya está" y se presentará "la próxima semana".

El 'popular' ha criticado la "política migratoria irresponsable" e "hipócrita" del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de que "abandona y desatiende a los menores" y pretender que las Comunidades Autónomas se hagan cargo de ellos pero facilitando información "confusa y poco transparente".

Ha denunciado que el decreto del Ejecutivo central para el reparto de esos menores "nada dice de cifras, ni de números, ni de cantidades" y se ha mostrado de acuerdo con Vox que, con ello, Sánchez solo busca "mantenerse en el poder a costa de pactar con el golpista Puigdemont el reparto de menores como si de mercancía se tratara".

Liz ha lamentado que, para saber cuántos menores llegarían a Cantabria según ese reparto del Gobierno de Sánchez, hay que "hacer caso a cifras que circulan por ahí" y que hablan de 170 y sobre los que, de llegar a Cantabria, ha asegurado que el Gobierno regional asumirá su "tutela y protección" porque es su competencia.

Por su parte, el PRC se ha abstenido en la iniciativa porque, según ha indicado la parlamentaria Rosa Díaz, "estamos de acuerdo" con algunas de las siete medidas de la moción pero otras "no las compartimos o estamos en las antípodas", como es el caso de los acuerdos bilaterales del Gobierno de España para el retorno de esos menores.

Frente a todos ellos, el PSOE ha acusado a Vox de "deshumanizar a las personas migrantes, incluidos los niños y niñas", y ha criticado su discurso de "racismo" para promover la devolución de esos menores a sus países de origen "sin ningún tipo de atención" y donde "no se respetan los derechos humanos".

La diputada socialista Nórak Cruz también ha criticado al PP, que "quiere proteger el interés de los niños y niñas que llegan a Cantabria, pero solo lo justito". "Qué no vengan demasiados porque no hay medios", ha lamentado y ha denunciado que "lo que no hay es voluntad política ni solidaridad por parte del Partido Popular".

RECHAZAN AGILIZAR LOS CONCURSOS DE TRASLADOS DEL SCS

Por otro lado, se ha rechazado una moción del PSOE para instar al Gobierno regional a resolver lo antes posible los tres concursos de traslados activos en el Servicio Cántabro de Salud y priorizar la resolución en las categorías de médico de familia y pediatras de Atención Primaria para que puedan estar operativas en la primera quincena de junio.

Los socialistas han sumado el apoyo del PRC a su iniciativa, pero no así del PP que la ha rechazado al igual que el diputado no adscrito, mientras que Vox se ha abstenido tras presentar una enmienda de modificación que no se ha aceptado y en la que exigía "celeridad" pero sin imponer plazos contemplados por el PSOE porque, a su juicio, eran "poco realistas y difíciles de cumplir".

Desde el PSOE, el diputado y exconsejero de Sanidad Raúl Pesquera ha reclamado al Ejecutivo "voluntad" para resolver esos concursos de traslados que suponen ya "una preocupación" para los profesionales sanitarios pero también para los ciudadanos que ven "como se les recorta poco a poco la atención".

Pesquera ha lamentado que la "falta de médicos no es nueva" pero ha defendido que el Gobierno bipartito PRC-PSOE "trabajaba para retener y traer" profesionales mientras que, en su opinión, el PP "no está haciendo las cosas bien".

En la misma línea se ha pronunciado la regionalista Paula Fernández, que ha recordado que hace año y medio se aprobó otra iniciativa del PRC para resolver los concursos de traslados "pero se hizo caso omiso". "Lo que se pide es lógico y sensato", ha dicho, y ha añadido que "no se puede retrasar más" y en los plazos que pide el PSOE "se puede hacer".

Frente a los exsocios de Gobierno, el parlamentario del PP Miguel Ángel Vargas ha señalado que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga está tratando de solucionar "el estropicio" de los socialistas en materia sanitaria, también en los concursos de traslados.

El 'popular' ha acusado a Pesquera de haber estado "dos años de brazos cruzados con la estabilización", que el PP ha tenido que "resolver en seis meses" y "encima con un programa informático que usted adjudicó y que no ha funcionado".

"Si usted hubiese preocupado de sacar adelante la estabilización en dos años que estuvo de brazos cruzados, no tendría que haberse pospuesto el concurso de traslados, pero había que priorizar, porque si no, la oferta pública de empleo de estabilización hubiese caducado el 31 de diciembre", ha señalado Vargas.

Desde Vox se han abstenido pero la diputada Natividad Pérez ha defendido una enmienda de modificación para no imponer plazos pero sí exigir "celeridad" al Ejecutivo 'popular', al considerar que está trabajando en ello. "Es necesario actuar con celeridad pero con realismo y eficacia y no con plazos imposibles de cumplir", ha dicho.