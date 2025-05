PRC y PSOE se felicitan por la propuesta de Educación para la adecuación salarial docente pero la ven "insuficiente"

Creen que ha de ser la Junta de Personal Docente quien valore la oferta del Gobierno

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

PRC y PSOE se han felicitado por la propuesta que la Consejería de Educación ha planteado a la Junta de Personal Docente para la adecuación salarial del profesorado de Cantabria --120,63 euros mensuales distribuidos en tres anualidades hasta 2027-- y, aunque no han entrado a valorarla, la ven "insuficiente".

Así lo han dicho este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en comparecencias individuales, los portavoces parlamentarios del PRC, Pedro Hernando, y del PSOE, Mario Iglesias, después de que ambos partidos presentaran el pasado jueves una Proposición No de Ley (PNL) conjunta en la que instaban al consejero del área, Sergio Silva (PP), a retomar las negociaciones con los sindicatos y presentar en el plazo de siete días una oferta de incremento general y lineal para avanzar en la equiparación salarial y cumplir el mandato unánime aprobado por la Cámara el pasado mes de noviembre.

Ambos portavoces no han entrado en evaluar la propuesta de la Consejería y, aunque han dicho que es "insuficiente" y que "no responde a los criterios con los que se ha llevado a cabo la negociación y la reclamación de los docentes", han señalado que ha de ser la Junta de Personal Docente, que ha convocado dos huelgas a jornada completa los días 28 y 29, "quien tiene que valorarla".

A pesar de no enjuiciarla, Hernando ha ido más allá y ha señalado que la propuesta de Silva que "eleva 18 euros" la oferta anterior durante tres años, es decir, "6 euros al año", "nos parece que no es tomarse en serio un proceso de negociación con un colectivo muy importante que no quiere huelgas, quiere soluciones".

Y ha exigido a Silva que "no se levante de la mesa hasta que no llegue a un acuerdo que recoja las reclamaciones justas de equiparación salarial retributiva de los docentes de Cantabria", para que lo que le ha invitado a que "no se preocupe si después va a estar o no en los presupuestos", ya que "eso vendrá después", ha reiterado.

Al respecto, el regionalista ha advertido al PP que "si no se paga la retribución que solicitan los docentes", el Gobierno "no contará con el apoyo del PRC para los presupuestos del 2026".

"Hasta el día 28 hay tiempo más que suficiente para llegar a un acuerdo. Y si no hay que levantarse de la mesa, uno no se levanta", ha reclamado Hernando que, además, se ha felicitado de que el Partido Regionalista "ha tenido que coger las riendas de esta negociación porque el consejero se está demostrando incapaz de hacerlo", tras la iniciativa que presentó conjuntamente con el PSOE.

En el mismo sentido ha hablado Iglesias, que ha dejado claro que para el PSOE la educación pública "es algo esencial" y los docentes "un pilar fundamental del sistema", y ha incidido en que, a pesar de que la PNL ha decaído, desde su formación seguirá presentado iniciativas y "haciendo un seguimiento" sobre la adecuación salarial para los docentes, para lo que ya han activado una batería de preguntas para el próximo Pleno del lunes 26.

Al igual que el portavoz regionalista, Iglesias ha exigido a Silva que "se deje de imposiciones y empiece a hablar de diálogo, pero de diálogo de verdad con los docentes".

Por otra parte, también ha insistido que el Grupo Parlamentario Socialista seguirá realizando iniciativas hasta el final del periodo de sesiones sobre cuestiones que "nos preocupan" en materia educativa, como la situación del CEIP El Pedregal de Castro Urdiales, el proyecto del Centro de Formación Profesional de Viérnoles en energías renovables, o "la falta de democracia que está demostrado Silva en cuestiones como el Consejo Escolar", en el que "ha modificado el sistema de mayorías siendo la Administración "que va a tener la mayoría por encima de toda la representación social".

"EL PSOE SUBIÓ EL SALARIO DE LOS DOCENTES"

Por otra parte, Iglesias ha contestado a Silva sobre las acusaciones realizadas al PSOE de "no subir el salario de los docentes" durante sus años de gobierno al frente de la Consejería de Educación.

"En contra de lo que manifiesta el consejero, durante los años que gestionó la Educación de Cantabria el PSOE, entre 2003 y 2011, subió el salario de los docentes un acumulado de 330 euros mensuales en el complemento general del complemento específico de los cuales, el último tramo de 30 euros quedó suspendido por los recortes del PP en el año 2011, lo que significa que se adeuda a cada docente más de 5000 euros anuales", ha explicado.