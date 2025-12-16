PRC tacha de "desolador" que el helicóptero de rescate "quede desde hoy sin contrato"

Rosa Díaz durante la reunión que ha mantenido con el comité de empresa de los bomberos - PRC

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz del PRC en materia de emergencias, Rosa Díaz, ha criticado la "pésima gestión" del Gobierno de Cantabria (PP) en este ámbito y ha calificado de "desolador" que el helicóptero de rescate tenga que operar "a partir de ahora sin contrato", porque los responsables de gestionar el servicio "no han hecho los deberes y han dejado pasar el tiempo sin dar los pasos necesarios para realizar una nueva adjudicación".

En un comunicado, Díaz ha achacado la situación a la "irresponsabilidad y la desidia" del Ejecutivo 'popular' y ha advertido que "no se trata de un hecho aislado", sino de "la punta del iceberg del desmantelamiento que vive este servicio público esencial, con parques cerrados y una carencia de medios esenciales que pone en riesgo la capacidad de respuesta ante situaciones de rescate, incendios, inundaciones o temporales".

"El balance no puede ser más decepcionante", ha lamentado la parlamentaria regionalista, quien ha exigido a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que "rectifique el rumbo y ponga fin a esta deriva", porque los profesionales de emergencias "no merecen trabajar en esta precariedad".

Asimismo, ha acusado a Urrutia de "mentir" en el Parlamento en su respuesta a la pregunta formulada este lunes sobre la renovación del contrato del helicóptero, al asegurar que los pliegos de condiciones para una nueva adjudicación "estaban ya publicados en la plataforma de contratación", ha señalado. "Ni estaban ayer, ni están hoy y, lo que es más grave, el servicio de rescate aéreo estará los próximos meses sin contrato, pese a que la Consejería de Presidencia ha tenido tiempo de sobra para cumplir los trámites y realizar la nueva adjudicación a tiempo", ha asegurado.

BOMBEROS

Por otro lado, ha denunciado la situación "insostenible" que ha llevado a los bomberos de Cantabria a "negarse" a realizar horas extra tras "más de dos años y medio sin alcanzar un acuerdo con el Gobierno del PP sobre su convenio colectivo", ha explicado. Una negativa, ha sostenido, que "está provocando el cierre de parques de emergencias por falta de personal" y que ha augurado que "irá a peor" en los próximos días, como consecuencia de los permisos y las vacaciones navideñas.

Precisamente, Rosa Díaz ha mantenido esta mañana una reunión con el comité de empresa de los bomberos, al que ha trasladado el respaldo del PRC a sus reivindicaciones, centradas en acabar con "las desigualdades existentes y equiparar las condiciones laborales y salariales" de toda la plantilla del SEMCA que presta las mismas funciones, con independencia de su condición administrativa.

"Urrutia tiene que tomar las riendas de su departamento y acabar de una vez con este problema, porque no podemos permitirnos que haya parques de emergencias cerrados por falta de personal para atenderlos, una situación inédita hasta ahora en Cantabria", ha recalcado.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y ha exigido a la consejera que empiece a "solucionar problemas de una vez, en lugar de agravarlos". "Desde el PRC le exigimos un plan de choque para garantizar la operatividad de los medios aéreos de emergencias los 365 días del año, culminar la negociación del convenio colectivo de los bomberos y proceder a la reapertura de todos los parques, con la cobertura de las plazas necesarias", ha reclamado.

Por último, ha incidido en que Cantabria fue "referente y ejemplo nacional por la calidad de sus medios y la profesionalidad de sus trabajadores de emergencias", un patrimonio que, a su juicio, el Gobierno del PP "está destruyendo con su falta de competencia y responsabilidad".