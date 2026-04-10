Precintado un depósito irregular de gasoil que daba servicio a una empresa de camiones de Medio Cudeyo

Un agente precintando el depósito - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha precintado un gran depósito de gasoil, que se encontraba en el interior de un remolque, y que se utilizaba para el repostaje camiones de una empresa ubicada en un polígono industrial de Medio Cudeyo.

Los agentes han constatado 21 supuestas infracciones administrativas, relacionadas con materias de industria, fiscales, de seguridad ciudadana y del tráfico.

Efectivos de las unidades Fiscales y de Fronteras de la Guardia Civil de Cantabria observaron a finales de marzo a un camión de suministro de gasoil repostando a un depósito de grandes dimensiones que se encontraba dentro de un remolque y cerca de una empresa que cuenta con camiones.

Los efectivos inspeccionaron el depósito para verificar las autorizaciones y documentos con los que contaba, ya que les infundió sospechas.

Tras las primeras indagaciones pudieron comprobar que no estaba dado de alta ante la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y tampoco tenía el certificado de puesta en marcha, ni había pasado las revisiones correspondientes. Además, no había extintores.

Los guardias consideraron que suponía un riesgo grave para la seguridad colectiva, además de que se encontraba en la vía pública, por lo que lo precintaron de inmediato.

En el momento de la inspección, el depósito podía tener unos 1.000 litros del gasóleo acorde al que utilizan los camiones que repostaban en el mismo.

Además los agentes observaron otras infracciones en materia fiscal, como irregularidades en el almacenamiento del mencionado combustible.

El camión donde se guardaba el depósito no tenía el seguro obligatorio ni había pasado la ITV, por lo que igualmente fue denunciado.