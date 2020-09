El presidente de la Mezquita de Torrelavega pide a los "hermanos" que se hagan la PCR

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) - .

El presidente de la Mezquita de Torrelavega, Hicham Belhamra Chakouri, a través de un mensaje en árabe -traducido después al español- ha expresado "colaboración" con las autoridades para intentar controlar el brote de coronavirus detectado en La Inmobiliaria que ha obligado a aislar a una zona de este barrio de la ciudad donde viven 6.500 personas.

En concreto, el presidente de la Mezquita aconseja a "los hermanos y hermanas" que participen y colaboren en la contención del foco de Covid, y se hagan las pruebas PCR, que se están realizando en el colegio José María de Pereda, cuyo cierre como centro educativo se decretó al levantarse el cordón sanitario.

Según dice, en la Mezquita están "dispuestos" a colaborar con las autoridades -la Alcaldía de Torrelavega y Sanidad, según cita- y para ello recomiendan a los "hermanos y hermanas" de la comunidad musulmana que acudan al centro educativo para hacerse las pruebas del Covid-19.

Por otro lado, el párroco de la Asunción aclara ante las informaciones que indican que el brote en La Inmobiliaria surgió en un bautizo que los musulmanes "no tienen ningún rito de iniciación a la religión islámica" ni "nada que se parezca a un bautizo".

"Solamente -explica- se reúnen en las casas para celebrar el nacimiento de una nueva vida en la familia y se le dice también el momento de 'ponerle el nombre'", agrega el párroco.

Por eso, pide que no se use la palabra bautizo para "evitar confusiones" en torno al origen del foco. "Si nosotros tuviéramos responsabilidad, no me importa asumirlo, pero para una vez que libramos los de la Iglesia... que no nos metan en este cesto".