El primer Plan Estratégico de las Personas Mayores busca el envejecimiento activo y prevenir la dependencia

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha presentado este miércoles el borrador del primer Plan Estratégico de las Personas Mayores, un documento que marcará la planificación de las políticas públicas dirigidas a este colectivo en los próximos años, que incluye objetivos como el envejecimiento activo, prevenir la dependencia, combatir el maltrato o el edadismo.

El borrador, cuya redacción finalizó a finales de enero y ahora inicia su fase de validación, se articula en torno a cuatro ejes estratégicos de actuación como son buen trato y sensibilización social; envejecimiento activo y calidad de vida; comunidad, participación y entornos accesibles, y coordinación, innovación y trabajo en red.

Así lo ha destacado Gómez del Río durante la presentación del documento en el seno del Consejo de las Personas Mayores que ha tenido lugar en la sede del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), donde ha señalado que nace del "diálogo y diagnóstico compartido".

Allí, ha apostado por "escuchar a las personas mayores" y "darles voz", ya que ha defendido que no sólo sean destinatarias de las decisiones, sino que tengan "poder de decisión, capacidad de propuesta y un papel activo en la elaboración, implementación y evaluación de las políticas que les afectan".

Por otra parte, ha asegurado que este Plan se enmarca en un contexto demográfico que "exige respuestas estructurales". Para ello ha detallado que en Cantabria el 24,5% de la población supera los 65 años (ICANE, abril de 2025), lo que sitúa a la comunidad como la cuarta región con mayor proporción de personas mayores del país, por encima de la media nacional.

A esta realidad se suman factores como la despoblación rural, la dispersión de los servicios y las desigualdades de género acumuladas a lo largo del ciclo vital.

"La longevidad es un logro colectivo, pero también nos obliga a anticiparnos y a adaptar nuestras políticas públicas", ha dicho la consejera, quien ha defendido una visión integral del envejecimiento que garantice autonomía, participación social, acceso a recursos, protección frente al edadismo y equidad territorial.

PLAN ESTRATÉGICO

Para dar respuesta a ello, el Plan parte de un Diagnóstico de la Situación de las Personas Mayores de Cantabria, presentado en julio de 2025, que identificó como principales retos la soledad no deseada; la necesidad de transformar el modelo de cuidados hacia uno más centrado en el domicilio y el entorno comunitario; la brecha digital o la persistencia de actitudes edadistas y las desigualdades entre entornos rurales y urbanos.

De igual modo, el documento recoge la demanda "clara" de un envejecimiento activo, formativo y participativo, y la necesidad de que las propias personas mayores sean protagonistas en el diseño y evaluación de las políticas públicas.

Así, a través de objetivos específicos, líneas de actuación y medidas transformadoras busca impulsar el envejecimiento activo; prevenir la dependencia; combatir el maltrato y el edadismo; promover el aprendizaje permanente; consolidar comunidades amigables; accesibles; reforzar el voluntariado y la solidaridad intergeneracional, y avanzar hacia un modelo de trabajo en red de carácter interdisciplinar e interadministrativo.

Por otra parte, el Plan se desarrollará de forma coordinada con la Estrategia para el Abordaje de la Soledad No Deseada, "reforzando una respuesta integral ante los desafíos sociales asociados al envejecimiento y situando el proyecto vital de cada persona mayor en el centro de la acción pública", ha subrayado la consejera.

En la sesión del Consejo también han estado presentes el director general de Dependencia, Eduardo Rubalcaba; la directora del ICASS, Carmen Arce; todos los asistentes y miembros del órgano consultivo y las entidades representadas en él, cuya participación ha sido "fundamental" en el proceso de elaboración del documento, ha incidido.