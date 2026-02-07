Principio de acuerdo sobre el ERE de Teka para reducir los despidos a un total de 66

Fábrica de Teka en Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 7 Feb.

Los sindicatos UGT-FICA, CCOO y CSIF y la empresa Teka han alcanzado un principio de acuerdo en la madrugada de este sábado para reducir a 66 los 99 despidos previstos a nivel nacional, que en origen afectaban a 47 trabajadores de la planta de Santander, en el marco de la negociación sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) con la multinacional china MIDEA, matriz de la compañía.

En un comunicado, la comisión representativa de las organizaciones sindicales ha celebrado que "tras un mes de negociaciones se han conseguido muchas de las reivindicaciones", que tendrán que ser refrendadas el próximo martes, 10 de febrero, por la asamblea local, que tendrá lugar en Santander.

Entre los principales puntos del principio de acuerdo, destacan un plan de rentas a partir de los 59 años; indemnizaciones de 40 días por año trabajado para el resto -con un tope de 30 mensualidades-; el abono por parte de la empresa del convenio especial con la Seguridad Social para los trabajadores de 55 a 63 años; y garantías de que el acuerdo permanecerá vigente para despidos futuros durante un periodo de tres años.

Además, el nuevo acuerdo establece un periodo de voluntariedad para acogerse al ERE, la puesta en marcha de un servicio de recolocación externo y otorgará prioridad a los trabajadores despedidos de cara a vacantes futuras en la empresa.

A partir de este momento, cuando los trabajadores suscriban el preacuerdo, una comisión de seguimiento velará por el cumplimiento del mismo y resolverá cualquier incidencia que surja durante su aplicación.

Los tres sindicatos han manifestado que este principio de acuerdo "da cabida a las necesidades de los centros de trabajo afectados" y ha pedido a la plantilla el apoyo al mismo.

Así han culminado los dos últimos encuentros mantenidos este jueves y viernes, 5 y 6 de febrero respectivamente, a los que los sindicatos acudían con "muchas dudas".