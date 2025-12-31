A prisión dos hombres por atracar una farmacia de Camargo y uno también una gasolinera de Penagos

Agentes de la Guardia Civil con uno de los detenidos - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos hombres, de 41 y 38 años, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación en una farmacia de Camargo, por el que se investiga a otro de 42.

Los dos arrestados han ingresado en prisión y al segundo de ellos se le considera además autor de otro atraco, en solitario, en una gasolinera de Penagos.

Según las pesquisas de la Benemérita, los detenidos actuaron con "importante violencia verbal, agresividad y amenazas de índole físico", y llegaron a esgrimir armas blancas "de gran tamaño" con las que intimidaron a los trabajadores de la farmacia.

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado 9 de diciembre, cuando un hombre irrumpió en una gasolinera de Penagos con "agresividad". Amenazó al empleado para que le entregara la recaudación y seguidamente huyó a pie con el dinero.

Aunque intentó ocultar su rostro, los agentes desplazados al lugar consiguieron diferentes rasgos característicos y horas más tarde detuvieron al asaltante.

Y en el posterior registro domiciliario localizaron varios objetos, entre ellos un machete de grandes dimensiones, que podrían haber sido utilizados en el robo en la farmacia de Camargo a finales de noviembre.

Este suceso se produjo cuando la oficina estaba a punto de cerrar e irrumpieron dos hombres encapuchados. Hablaban de manera "violenta y amenazante" a los empleados, a los que exigieron el dinero de la caja registradora.

Los sospechosos esgrimían un cuchillo de cocina "de grandes dimensiones" y un machete que, uno de ellos, en señal de "fuerza intimidatoria", llegó a clavar en una máquina de la farmacia.

Finalmente, se apoderaron del dinero de una caja y varios décimos de Lotería de Navidad, salieron del local y subieron a un vehículo que les esperaba en el exterior.

DETENIDOS Y PRISIÓN

Cotejadas las pruebas y vestigios conseguidos tras el atraco a la farmacia y el registro domiciliario después del robo en la gasolinera, los agentes detuvieron el 29 de diciembre a dos sospechosos, uno de los cuales había sido arrestado días antes por el asalto en Penagos. También investigan a un tercer sospechoso por lo ocurrido en la farmacia.

Los dos arrestados pasaron el día 30 a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión, ha informado este miércoles la Guardia Civil.