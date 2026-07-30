En prisión un joven por apuñalar a otro en el exterior de un local de ocio nocturno de Santander

Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven, que ha ingresado en prisión, por presuntamente haber apuñalado a otro en el abdomen cuando se encontraban en el exterior de un local de ocio nocturno de Santander en la madrugada del 25 de julio.

El presunto autor se entregó este miércoles, cuatro días después de los hechos, al saber que lo estaba buscando la Policía.

Según ha informado este jueves el citado Cuerpo, sobre las 6.30 horas el 091 recibió aviso de una presunta reyerta en las inmediaciones de un local, donde se podría haber producido un apuñalamiento.

Varias dotaciones acudieron al lugar y localizaron, tendido sobre la acera, a un joven que presentaba una herida incisa y sangrante en el abdomen. Estaba consciente y varias personas lo estaban asistiendo. Gran cantidad de jóvenes se congregaron en el lugar.

Mientras unos agentes prestaban asistencia al herido, otros recabaron información sobre lo sucedido y localizaron a un testigo de la agresión. También tuvieron que contener a la gente concentrada y facilitar la llegada de los servicios de emergencias.

Los sanitarios realizaron una asistencia "in situ" y, tras estabilizar a la víctima, la trasladaron al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Con los datos obtenidos sobre el presunto agresor, el 091 coordinó su búsqueda, con resultado negativo.

Sin embargo, la investigación posterior permitió identificar al joven y las gestiones se centraron en su localización y detención.

Al saber que la Policía lo estaba buscando, el 29 de julio, sobre las 10.20 horas, se presentó voluntariamente en comisaría y fue detenido como presunto autor de la agresión con arma blanca.

Concluido el atestado policial, el detenido pasó a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.