Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional como presunto autor de dos robos con violencia cometidos el pasado verano en distintas zonas de Santander, mientras continúa la investigación para la identificación y detención de más implicados en uno de los hurtos.

El primer robo tuvo lugar el 9 de julio, sobre las 22.30 horas en la calle Alta, donde un joven que iba caminando fue abordado por varios individuos que le exigieron que entregara lo que llevase y recibió varios golpes al negarse.

Uno de los asaltantes le amenazó con una navaja, llegando a golpearle con ella en el tórax, causándole lesiones superficiales con el arma, ante lo que la víctima les entregó su cartera con documentación personal y su teléfono móvil.

El joven denunció lo sucedido un día más tarde ante la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación, y días después agentes de la Guardia Civil de Camargo recuperaron el teléfono móvil sustraído y se lo entregaron a la víctima, tras hallarlo en una intervención realizada el 11 de julio en la que se había detenido a un individuo.

Tras las pesquisas realizadas, los agentes identificaron al individuo que golpeó con el arma blanca al joven, si bien constataron que la persona a la que intervinieron el teléfono móvil no había participado en dicho robo.

Asimismo, continuaron con las indagaciones para identificar, localizar y detener al resto de denunciados, así como al que ya había sido identificado.

ABORDADA EN EL ASCENSOR

Mientras que el segundo robo con violencia se produjo el pasado 17 de agosto, también en Santander, donde una mujer denunció que poco antes de la medianoche, cuando regresaba a su domicilio, fue abordada por un joven quien, en el momento de acceder al ascensor, le exigió en tono amenazante que le entregase la cartera.

Ante la negativa de la mujer, el individuo la golpeó con los puños, consiguiendo arrebatarle la cartera, en la que portaba documentación personal, una tarjeta bancaria y 20 euros, y posteriormente se dio a la fuga.

La víctima fue asistida por unos vecinos que llegaron al inmueble instantes después y, tras poner la correspondiente denuncia, acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Valdecilla donde fue asistida de los golpes recibidos, siendo dada de alta poco después.

Tres días más tarde la Policía Nacional tuvo constancia, a través de la hija de la víctima, que la tarjeta bancaria sustraída había sido utilizada para intentar pagar en dos comercios de la ciudad, lo que no se consumó al haber sido cancelada tras el robo.

Tras la investigación, los agentes identificaron al presunto autor del robo con violencia y comprobaron que era el mismo joven que había cometido el robo con violencia del 9 de julio, por lo que las pesquisas se centraron en su localización y detención.

Finalmente, el joven fue detenido el pasado 16 de noviembre, sobre las 22.45 horas, tras ser localizado e identificado por miembros de la Policía Nacional que patrullaban por la zona centro de la ciudad.

Los agentes trasladaron a las dependencias policiales al detenido, al que se le atribuía la comisión de dos robos con violencia, y, tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.

Mientras tanto, continúan las indagaciones para la identificación y detención del resto de implicados, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.