A prisión un joven de Laredo de 22 años por robar a dos personas mayores cuando paseaban de noche

Navaja intervenida por la Guardia Civil tras un robo con violencia en Laredo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un vecino de Laredo de 22 años por dos delitos de robo con violencia e intimidación, uno en grado de tentativa, contra sendas personas de 67 y 69 años cuando paseaban por la localidad.

Los hechos se cometieron la misma noche, el arresto se produjo una hora después del último de los sucesos y el joven, al que se intervino una navaja grande con la que habría amenazado a una de las víctimas, pasó a disposición judicial e ingresó en prisión, ha informado este viernes el instituto armado.

Además, la Benemérita ha practicado otra detención, en Castro Urdiales, por el robo de una cartera tras golpear el sospechoso al propietario con una botella en la cabeza.

En cuanto al doble suceso de Laredo, ocurrió el pasado 13 de julio en dos calles cercanas entre sí. En una de ellas, poco antes de las 23.30 horas, un hombre de 67 años fue sorprendido por un joven que, empuñando una navaja de grandes dimensiones, le conminó a que le entregara todo lo que tuviera. Pero al verse sorprendido por otras personas, huyó del lugar sin lograr sustraer nada.

La segunda víctima es una mujer de 69 años que paseaba con otra persona y fue asaltada por la espalda. Le sustrajeron el bolso de un tirón, por lo que precisó asistencia médica por una lesión en un hombro.

Aportadas las descripciones del presunto autor de los hechos y ante la cercanía de los mismos y del lugar, la Guardia Civil consideró que habrían sido cometidos por una misma persona y comenzó su búsqueda, por parte de patrullas del Cuerpo y de la Policía Local también.

Fruto de esta labor coordinada, en menos de una hora la Benemérita detuvo en Laredo al presunto autor de los robos, al que encontraron una navaja grande que podía coincidir con la usaba para la tentativa del primer delito. El arma blanca fue intervenida.

Los agentes continuaron las pesquisas para recuperar el bolso, que no ha sido hallado hasta el momento, aunque se encontró el teléfono móvil que tenía dentro, valorado en más de 400 euros.

GOLPEÓ CON UNA BOTELLA EN LA CABEZA

Por otro lado, en la madrugada del 15 de julio en el parque Amestoy de Castro Urdiales un hombre sufrió el robo de su cartera tras ser golpeado en el lateral de la cabeza con una botella. Precisó atención médica y varios puntos de sutura.

Guardias civiles del municipio averiguaron la identidad del presunto autor, de 35 años y con más de 40 detenciones anteriores. Ese día por la tarde fue localizado en una terraza de la localidad, detenido y trasladado a dependencias del Cuerpo para la instrucción de diligencias por un supuesto delito de robo con violencia.