A prisión tras ser detenido por cuatro robos de móviles con violencia en la zona de Sierrapando

Comisaría de Policía de Torrelavega - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por cuatro robos con violencia o intimidación cometidos en diciembre en la zona de Sierrapando (Torrelavega) e inmediaciones, al que la autoridad judicial ha enviado a prisión.

Durante el pasado mes, cuatro mujeres jóvenes acudieron a la Comisaría de Policía de Torrelavega para denunciar que habían sido víctimas de robos en los que el autor las intimidaba para hacerse con sus teléfonos móviles, utilizando en algún caso un arma, aparentemente de fuego, y en otros un arma blanca.

El primero de los robos tuvo lugar en la tarde del 10 de diciembre, cuando el hombre abordó a una mujer que acaba de subirse a su vehículo y se metió a través de la puerta del copiloto, sacando un arma blanca y exigiendo que le entregara su teléfono móvil, a lo que la víctima, atemorizada, accedió.

El segundo caso fue en la noche del 28 de diciembre, cuando la nueva víctima fue sorprendida por la espalda por un individuo que trató de arrebatarle el móvil de las manos. Ahí se inicio un forcejeo para evitar el robo y al agresor se le cayó al suelo una pistola, lo que permitió a la joven conservar su teléfono y el hombre huyó a la carrera.

Los otros dos episodios ocurrieron el 30 de diciembre, por la tarde y por la noche, respectivamente. En el primero la víctima paseaba hablando por teléfono cuando fue atacada de frente por un hombre que la zarandeó violentamente y consiguió arrebatarle el móvil y darse a la fuga a gran velocidad.

En el último incidente, la víctima fue sorprendida en el interior de su vehículo por un hombre que, tras abrir la puerta del copiloto y con la excusa de haberse equivocado, cogió el teléfono móvil que tenía depositado a la vista en el coche. Tras un intercambio de palabras, el agresor sacó una pistola y profirió amenazas de muerte, aunque finalmente arrojó el teléfono al interior del vehículo antes de huir.

Desde que los agentes tuvieron conocimiento de los cuatro robos con violencia denunciados iniciaron una investigación para dar con del presunto autor, ya que tenían la descripción aportada por las víctimas. Las pesquisas permitieron determinar que los cuatro delitos habían sido cometidos por la misma persona, y finalmente se logró su identificación.

Así, en la tarde del 12 de enero agentes de Policía Nacional localizaron al investigado y le detuvieron como presunto autor de cuatro robos con violencia o intimidación.

En el registro realizado en su domicilio intervinieron un arma de airsoft y un arma blanca, los objetos que se cree que utilizó en los episodios denunciados. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias de investigación, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.