Profesionales analizan en el CIPF La Granja el futuro del campo, con retos como la sanidad animal o el cambio climático

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras acoge este miércoles la jornada 'I+D Agro Cantabria' con profesionales, estudiantes, técnicos y representantes institucionales del ámbito rural para analizar el presente y el futuro del sector agroganadero, centrándose en retos como los precios de la leche, la rentabilidad de las explotaciones, la sanidad animal y la adaptación al cambio climático.

La cita, organizada por la Cadena SER, ha contado con la presencia de la alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera, o la consejera de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, quien ha inaugurado la jornada destacando la importancia estratégica del sector primario para la economía y el equilibrio territorial de la región, así como la necesidad de reforzar el apoyo institucional ante un contexto "cada vez más exigente".

Susinos ha aludido al "complejo escenario" al que ha tenido que hacer frente el sector primario en el último año, marcado por la incidencia de diversas enfermedades animales como la lengua azul, la gripe aviar, la dermatosis nodular contagiosa o la peste porcina africana, así como por el incremento significativo de los incendios forestales en la comunidad autónoma, que han superado el millar, y las más de 12.000 hectáreas quemadas, que se sitúan por encima de la media anual.

En este escenario, ha insistido en la necesidad de adoptar decisiones de gestión "complejas" para garantizar la viabilidad del sector, como las medidas para el control poblacional del lobo. También ha hecho hincapié en la importancia de abordar el relevo generacional, "uno de los principales desafíos al que se enfrenta actualmente el sector primario".

Para dar respuesta a esta situación, ha avanzado que su departamento trabaja en un proyecto piloto orientado a facilitar la incorporación de jóvenes al sector ganadero y a mejorar las condiciones de quienes finalizan su actividad profesional.

Por su parte, la alcaldesa de Medio Cudeyo ha valorado la celebración del encuentro en el municipio y el papel estratégico del sector primario que, a su juicio, "forma parte de nuestra identidad, pero también debe formar parte de nuestro futuro".

El encuentro, celebrado en el CIFP La Granja como centro de referencia en formación agroganadera, cuenta con la participación de expertos y profesionales del ámbito agropecuario de Cantabria, así como con la colaboración de Sabe a Norte y la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), además del apoyo de diversas entidades y empresas del sector.

Entre otras autoridades, también han estado presentes el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; el de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; el de Ganadería, Alfredo Álvarez; y el director general de la ODECA, Juan Luis Centeno; además del director del CIFP, Carlos Mico, y la directora de la Cadena SER en Cantabria, Mónica Revilla.

El evento pone el foco en algunos de los principales desafíos que afronta el campo cántabro. Uno de los temas centrales será la competitividad de los precios de la leche, una cuestión clave en una comunidad por el peso económico y el arraigo social que tiene en ella el sector lácteo.

El aumento de los costes de producción, la volatilidad de los mercados y el equilibrio en la cadena alimentaria serán otros de los aspectos que se abordarán, así como la sanidad animal y la bioseguridad en las explotaciones ganaderas, con especial atención al ganado bovino.

Otro de los retos a analizar es la adaptación al cambio climático, entendida como una oportunidad para impulsar la sostenibilidad y la modernización del sector; la gestión eficiente de los recursos, la reducción del impacto medioambiental y el cumplimiento de los compromisos climáticos.

Asimismo, el encuentro pondrá sobre la mesa la importancia de la digitalización y la innovación tecnológica como herramientas para mejorar la eficiencia de las explotaciones, reducir costes y favorecer el relevo generacional en el sector.