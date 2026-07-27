El programa cultural 'Origen' recalará el próximo fin de semana en Pedreña y Polientes

Una de las agrupaciones folclóricas que participan en el circuito 'Origen' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen', que busca descentralizar la oferta cultural y poner en valor el patrimonio inmaterial cántabro, recalará este fin de semana en las localidades de Pedreña (Marina de Cudeyo) y Polientes (Valderredible).

De esta manera, esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con los ayuntamientos, continúa con su calendario estival y este fin de semana el público podrá disfrutar de las actuaciones de ocho agrupaciones, artistas y bandas folk de la región.

El sábado, 1 de agosto, las actividades se concentrarán en la zona del muelle de Pedreña.

La jornada comenzará a las 17.30 horas con un pasacalles a cargo de Sullares de Gaitas, seguido por la celebración de la Regata Marina de Cudeyo en la bahía.

La programación musical se reanudará a las 20.00 con la intervención del Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga.

El cierre de la jornada incluirá dos conciertos de música folk: el solista Juan Sainz presentará su disco 'Tañedor' a las 21.30 horas, y el grupo Tudanca subirá al escenario a las 23.00.

El domingo, 2 de agosto, Polientes acogerá la quinta edición del 'Día a Jorra' en su plaza principal, combinando folclore y juegos tradicionales.

El encuentro arrancará a las 12.30 horas con el Grupo de Danzas San Sebastián de Reinosa, al que seguirá el ambiente festivo de Gaitas Traslarroza por las calles del pueblo.

Por la tarde, la música regresará a las 19.00 horas de la mano de Ramón Bueno Trío. Posteriormente, a las 20.00 se llevará a cabo una exhibición de deporte rural regional y, a continuación, la banda Numabela clausurará la jornada con un concierto de música folk.

'ORIGEN Cultura' se extenderá durante todo el verano hasta su clausura el 20 de septiembre.

Tras su paso por Pedreña y Polientes, el circuito visitará en las próximas semanas las localidades de Potes, Ampuero, Liérganes, Puente San Miguel y San Felices de Buelna.

En total, la campaña ofrecerá un escaparate a más de 40 agrupaciones y artistas de Cantabria. Los detalles y actualizaciones de los próximos eventos se pueden consultar en el perfil oficial de redes sociales @culturadecantabria.