El Programa Senior de la UC celebrará una jornada de puertas abiertas el día 18

Archivo - Edificio Tres Torres de la Universidad de Cantabria. - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Programa Senior de la Universidad de Cantabria (UC) celebrará una jornada de puertas abierta el 18 de junio en la Torre A del Edificio Tres Torres para presentar las actividades del curso 2026-2027.

La iniciativa, que tendrá lugar en la planta -3 entre las 11.30 y las 13.00 horas, contará con la participación de un estudiante y un profesor del Programa Senior, dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica.

En concreto, ofrece un total de 60 plazas y la posibilidad de realizar intercambios con los programas dirigidos a personas mayores de otras universidades, ha informado la UC.

La programación 2026-2027 consta de cuatro cursos académicos de 36 créditos ECTS cada uno, con asignaturas de Humanidades, idiomas, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud y Medio Ambiente, Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, Informática, etcétera. Todas ellas son impartidas por el profesorado de los diferentes departamentos de la UC.

Está dirigido a estudiantes que tengan mínimo 50 años en el momento de la matrícula o que cumplan dicha edad antes del 31 de diciembre de 2026, tengan o no estudios universitarios o de otro nivel.

El plazo de preinscripción está abierto hasta el 2 de julio. La lista de admitidos se dará a conocer el 6 de julio, la matrícula se realizará del 6 a 10 de julio y, si quedasen plazas libres, se abriría un segundo plazo de preinscripción del 11 de julio al 2 de septiembre mientras que los admitidos se conocerían el 3 de septiembre y la matricula se formalizaría los días 3 y 4 del mismo mes.

Los interesados en acceder a estos estudios deben solicitar plaza enviando un correo electrónico a programasenior@unican.es, adjuntando una fotocopia del DNI y un teléfono de contacto.