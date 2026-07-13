La próxima generación de directores de coro se forman en un Curso de la UC - UC

LAREDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La próxima generación de directores de coro se está formando en el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) que ha comenzado este lunes en la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo.

Bajo el título 'Iniciación a la Dirección Coral', está dirigido por el musicólogo Jesús Carmona, quien durante cuatro días abordará desde la técnica gestual y la preparación de ensayos hasta la elección del repertorio, la interpretación musical y el trabajo con agrupaciones vocales.

Según Carmona, la imagen del director limitándose a marcar el compás dista mucho de la realidad. "La tarea de un director de coro tiene un espectro muchísimo más amplio. Tiene un espectro cultural y musical de primer orden, de conocimiento del repertorio", ha explicado.

A esa preparación se suman otros ámbitos igual de relevantes, desde el dominio de la voz como instrumento hasta la gestión del propio grupo. "Los vectores a los que apunta la formación de un director de coro son múltiples y la verdad es que nunca se puede descuidar casi ninguno, por no hablar después de la psicología del grupo", ha añadido.

A lo largo de las sesiones de formación integral, los participantes profundizarán en cuestiones como la técnica vocal, la planificación de ensayos, la construcción de programas de concierto o la dirección de diferentes tipos de agrupaciones, un programa con contenidos teóricos y, a su vez, un marcado carácter práctico.

El objetivo con esta formación es "sentar los cimientos de una primera instrucción en la dirección coral", pero también es una opción de interés para "quienes buscan una especie de reseteo en todo lo que son las cuestiones técnicas, de programación, ensayos o de puesta en pie de repertorios", ha señalado.

Durante las clases, el alumnado alternará el papel de cantante con el de director, mientras el profesorado corregirá aspectos relacionados con el gesto, la técnica, la interpretación y la comunicación con el coro. Por ese motivo, "el perfil que se espera siempre tiene que ser capaz de leer partituras".

Otro de los ejes de esta edición es la atención dedicada a los coros infantiles, juveniles y escolares, un ámbito que el director considera esencial para asegurar el futuro del movimiento coral. "Es algo que siempre nos preocupa muchísimo porque es sembrar de cara a un futuro de mayor nivel y calidad, y en el que se implican a las nuevas generaciones", ha afirmado Carmona.

El curso cuenta con personal docente de referencia como Josu Elberdin, profesor de Pasaia Musikal y uno de los compositores vascos más destacados de la actualidad.

Como broche final, se llevará a cabo una muestra coral en la Iglesia de los Padres Trinitarios de Laredo, una actividad abierta al público en la que una selección de participantes asumirá la dirección de las obras trabajadas durante estos días para trasladar al escenario los conocimientos adquiridos en el aula.

Esta formación comenzó a celebrarse a principios de la década de los 2000 en Santander, continuó posteriormente en Noja durante más de diez años y alcanza ahora su tercera edición en Laredo. Según el musicólogo, en todo ese tiempo ha contribuido a la instrucción de numerosos directores que hoy desarrollan su actividad tanto en Cantabria como en otras comunidades autónomas.