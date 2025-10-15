El PSOE advierte a Buruaga que "tendrá que defender ante un juez" las acusaciones a Molleda

Cree que busca "correr un tupido velo con mentiras para esconder su deficiente gestión y su incapacidad"

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha advertido a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), que tendrá que "defender ante un juez" las acusaciones hacia el secretario de Organización socialista, Agustín Molleda, con las que cree que quiere "con mentiras, correr un tupido velo sobre su deficiente gestión e incapacidad".

Tras señalar esta mañana en el Foro Económico del Diario Montañés que ve "corrupción de libro" en el procedimiento por el que Molleda consiguió una plaza fija en el Ayuntamiento de Cartes cuando era alcalde, y opinar que el único camino "digno" es "coger la puerta y marcharse", el PSOE ha respondido a la presidenta que "si ve una corrupción de libro lo que tendría que haber hecho es ir a la Justicia, pero puede estar tranquila: vamos a ir nosotros y ella va a tener que defender estas acusaciones ante un juez".

Así lo ha expresado la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha dicho que espera que la presidenta regional "se haya asesorado jurídicamente antes de hacer unas declaraciones con las que ha dado un paso adelante para hacer afirmaciones en otro lugar distinto a un foro".

Quiñones ha explicado que "en las bases de los nueve procedimientos para la estabilización de las 26 plazas de personal laboral en Cartes, el criterio fue el mismo: 80 puntos de experiencia laboral, con un máximo de 20 puntos los cursos de formación".

Al respecto, ha dicho que "es preocupante tener una presidenta que ignora y desconoce la legislación e insulta a cientos de personas a las que se ha estabilizado su puesto de trabajo en las administraciones públicas y a los empleados públicos que han velado por estos procesos de estabilización".

Para la portavoz socialista, "Buruaga hoy ha demostrado un profundo desconocimiento del funcionamiento de la administración pública y la legislación. No sabemos si por ignorancia o mala fe, pero tendremos que ver si tiene tanta valentía a hacer estas declaraciones en un juzgado", ha reiterado, advirtiendo que "según sus propias palabras, cuestiona el sistema de concursos de méritos por el que se ha estabilizado el empleo en el Gobierno de Cantabria".

De este modo, con sus declaraciones "no solo ha cuestionado el procedimiento de estabilización del empleo en Cartes, sino en otros muchos ayuntamientos de Cantabria, algunos con los mismos criterios".

Dado que la jefa del Ejecutivo ha acusado a Molleda de haberse hecho "un traje a medida" -"él decide convocar el concurso, nombra el tribunal y decide los méritos", ha dicho-, la socialista ha respondido que "el único traje a medida que ha hecho Buruaga es, por ejemplo, a la alcaldesa Gema Igual, que utilizó ese mismo sistema de méritos en vez de con un 80% con un 90% para la estabilización de empleo público en el transporte urbano de Santander, o hasta un 60% de concurso de méritos para los trabajadores municipales".

"CANTABRIA NO AVANZA"

Por otro lado, Quiñones ha asegurado que Buruaga "ha mentido también" en los datos económicos, pues "en 2024 el PIB regional solo subió un 2,3%, el peor dato de todas las comunidades autónomas y por debajo del 3,5% de la media nacional".

Así, ha cuestionado "cómo puede sacar pecho" del crecimiento de la región y, sobre el empleo, ha atribuido al Gobierno de Pedro Sánchez la reforma laboral que "ha hecho que Cantabria tenga más afiliados a la Seguridad Social y la tasa de paro más baja", y que salió adelante con el voto en contra del PP.

En cuanto a las acusaciones a los socialistas cántabros y a su secretario general, Pedro Casares, de elegir a Pedro Sánchez antes que a Cantabria, Quiñones ha indicado que "en el PSOE no tenemos nada que elegir porque a Cantabria solo le va bien con el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Es sinónimo de decir progreso de Cantabria, porque todos los cántabros saben que todos los proyectos pendientes en la comunidad autónoma durante 20 años solo han avanzado y son una realidad con este gobierno progresista", ha reivindicado.

Como ejemplos ha citado el Desfiladero de la Hermida, "una obra 100% del Gobierno de Pedro Sánchez"; el tercer carril Santander-Polanco; la modernización de la red ferroviaria de Cercanías, con 1.600 millones de inversión y el 44% en ejecutado o en ejecución; o la llegada de la Alta Velocidad a Reinosa.

"Hasta el tren a Bilbao, del que tanto habla ahora el PP porque ven que el Gobierno de Pedro Sánchez cumple con todo lo prometido en nuestra tierra", ha apostillado.

Por último, la portavoz ha criticado a "una presidenta que miente, que insulta y que no tiene propuestas en positivo", y ha opinado que "la única conclusión" del foro en el que ha participado es que "sigue bajando impuestos a quienes más tienen, que sigue insultando la inteligencia de los cántabros porque habla de defender los servicios públicos el día que descubrimos que avanzan en la privatización de la sanidad y, ante cualquier pregunta sobre su nefasta gestión, su única respuesta es Pedro Sánchez".

"Cómo se las tendrá que ver Buruaga para hacer lo que ha hecho hoy, demostrando que no tiene proyecto para Cantabria y tapando sus propias políticas con mentiras sobre el PSOE e insultos a Pedro Sánchez y a Agustín Molleda", ha concluido Quiñones.