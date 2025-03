El PSOE aplaude el plazo dado por la Fiscalía para que Santander cumpla la Ley de Memoria con el callejero

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria y de Santander han aplaudido el plazo dado por la Fiscalía en esta comunidad autónoma para que el Ayuntamiento de la ciudad cumpla la Ley de Memoria Democrática en relación al callejero, al instar el ministerio público a la alcaldesa, Gema Igual (PP), a cambiar el nombre de 18 calles franquistas y a retirar dos monumentos.

El secretario general de los socialistas en la región, Pedro Casares, y su homólogo en la capital, Daniel Fernández, han valorado la decisión de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y el tiempo dado para cumplir la norma. Además, desde esta formación urgen al Consistorio a que cumpla sus obligaciones legales e instan al Gobierno central a tomar medidas "si persiste la negativa del PP".

En un comunicado, el portavoz municipal ha considerado que el "incumplimiento manifiesto" del PP en relación con esta ley representa "una actitud de desacato institucional y negacionismo histórico", que desde el PSOE vienen denunciando desde 2015, según precisa.

Mientras, Casares ha señalado que a la alcaldesa y al PP "ya no le quedan más excusas ni más mentiras para no cumplir y aplicar la ley". "Se le acaba el tiempo y, sobre todo, la vergüenza, porque si en el plazo de un mes no adopta una decisión se van a emprender acciones judiciales por una infracción grave de la ley", ha advertido.

A su juicio, este "incumplimiento reiterado de la ley es una muestra más del desprecio del PP a la democracia y a las reglas de juego que nos hemos dado los demócratas". "Las leyes están para cumplirlas, le guste o no a Gema Igual y al PP", ha enfatizado.

El líder de los socialistas cántabros también ha afeado los "retrocesos" en Cantabria en esta materia y los ha achacado al PP, con la derogación de la Ley de Memoria Democrática -con el apoyo de Vox, decisión recurrida al Tribunal Constitucional- y ahora con el emplazamiento de la Fiscalía para cumplir la norma.

"El PP muestra su peor rostro cuando se opone a la Memoria Democrática, que da más decencia y más dignidad a nuestra sociedad y a nuestra tierra", ha opinado Casares.

RESISTENCIA A CONDENAR EL FRANQUISMO

De su lado, Fernández ha precisado que el hecho de que el equipo de Gobierno del PP esté en "rebeldía" -según la Fiscalía y respecto a esta norma- supone una vulneración de la ley, al tiempo que "evidencia su resistencia a condenar el franquismo de manera efectiva".

"Refleja la connivencia del PP con sectores ultraconservadores y revisionistas, lo que impide cerrar heridas y avanzar en una democracia plenamente reconciliada con su pasado, debilita el Estado de Derecho, ya que un gobierno municipal no puede decidir qué leyes cumple y cuáles no, y deteriora la imagen de Santander y de sus instituciones", ha resumido el edil, para quien esta actitud del PP "se alinea con la estrategia de la ultraderecha de boicotear la Memoria Democrática".