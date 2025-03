PSOE y CCOO denuncian que el diálogo social "no es una realidad" en Cantabria e instan al Gobierno a iniciarlo

Casares anuncia una interpelación parlamentaria al consejero Silva "para que diga sus intenciones reales" sobre la educación pública

El PSOE y CCOO han denunciado que el diálogo social "no es una realidad" en Cantabria y han instado al Gobierno regional (PP) a ponerlo en marcha "de una forma real".

Así lo han reclamado, en declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, y su homóloga en CCOO, Rosa Mantecón, tras la reunión que han mantenido este lunes junto a sus equipos, la primera que se ha producido tras el cambio de Dirección en el Partido Socialista y el nombramiento de una nueva Ejecutiva.

Mantecón ha subrayado algunos hitos que se han logrado concertar en el marco del diálogo social a nivel nacional, como son la reforma laboral, la de las pensiones o las mejoras en el Salario Mínimo Interprofesional, que "están transformando la realidad del empleo" en el país, "pero que a Cantabria están llegando de una forma más lenta" y mantienen a los trabajadores de la comunidad "en peor situación" que los del conjunto de España.

Por ello, ha reivindicado que el diálogo social en Cantabria --que conforman Gobierno, sindicatos y empresarios-- "necesita un impulso" y "ponerse a funcionar a mayor velocidad de lo que está haciendo en estos momentos".

En este sentido, ha señalado que el diálogo social "tiene que reunirse de forma periódica" y se ha quejado de que hay comisiones sectoriales que todavía no lo han hecho, como la de infraestructuras, la de políticas sociales o de igualdad, y que hay acuerdos a los que se llegó en materia presupuestaria que no se han desarrollado porque hasta ahora "no ha sido así".

"Ha llegado el momento de que el Gobierno de Cantabria se ponga a trabajar de forma seria por unas verdaderas políticas públicas de empleo, de vivienda y educativas y que se garanticen los servicios públicos y así lo vamos a impulsar", ha indicado la líder de CCOO, que ha solicitado el "apoyo" del PSOE para "sacar adelante políticas imprescindibles" para la comunidad autónoma.

En este sentido, Casares ha defendido que el diálogo social y el acuerdo entre sindicatos y empresarios "hace avanzar más a Cantabria" y, por ello, ha asegurado que su partido va a hacer "todo lo posible" para que sea "una realidad".

El también diputado nacional ha reivindicado que el diálogo social "es una seña de identidad del Gobierno de España" que está permitiendo "mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los hombres y mujeres de este país", y ha lamentado que "eso no tiene una translación a Cantabria".

PSOE y CCOO, "HOJA DE RUTA COMPARTIDA"

Por otra parte, Casares ha señalado que el PSOE y CCOO tiene una "hoja de ruta compartida" en relación a los "grandes retos" que tiene por delante Cantabria y ambas organizaciones trabajarán "de la mano" para lograrlos.

Entre éstos, ha citado la mejora y fortalecimiento de los servicios públicos y del empleo; el acceso a la vivienda como garantía de tener vidas mejores, o la reindustrialización de Cantabria y, en concreto, de las comarcas del Besaya y Campoo.

INTERPELACIÓN DEL PSOE AL CONSEJERO DE EDUCACIÓN

Por otra parte, Casares ha anunciado una interpelación del grupo parlamentario socialista al consejero de Educación, Sergio Silva, "para que diga la verdad y cuales son sus intenciones reales sobre la educación pública en Cantabria" que, a juicio del socialista, se encuentra en una "situación alarmante" y está sufriendo "recortes".

"Vemos los recortes en la educación pública en ese cierre del CEIP El Pedregal, en Castro Urdiales, y el alarmante deterioro de las infraestructuras educativas, como en el CEIP Menéndez Pelayo", ha denunciado Casares, que ha justificado por ello la interpelación a Silva.

Ha asegurado que "la defensa de los servicios públicos de Cantabria va a ser una seña de identidad del PSOE" y, en ello, va a estar junto a los sindicatos.

Casares también ha anunciado que los socialistas cántabros "van a acompañar a los sindicatos y a los docentes" en la huelga general prevista para el 3 de abril y van a llevar sus reivindicaciones al Parlamento.

A la reunión, Casares ha asistido acompañado por los vicesecretarios de Política Municipal y de Acción Política, Susana Herrán y Javier Incera; el secretario de Organización, Agustín Molleda; la portavoz, Ainoa Quiñones, y el secretario de Acción Electoral, Daniel Fernández.

Por parte de CCOO han asistido la secretaria de Política Institucional, Empleo y Formación, Salud Laboral y Medio Ambiente, Laura Lombilla, y el responsable de Acción Sindical, Daniel San Miguel.