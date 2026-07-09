El PSOE critica "la demagogia" del PP y señala que la competencia de recogida de alga asiática "es municipal"

Archivo - La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones.-ARCHIVO - PSOE - Archivo

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha criticado "la demagogia" del Partido Popular que "es plenamente consciente" de que la competencia para la limpieza de playas y recogida del alga asiática "corresponde a los ayuntamientos".

Así lo ha afirmado en un comunicado su portavoz, Ainoa Quiñones, tras las declaraciones de este jueves del diputado 'popular', Alejandro Liz, en las que ha exigido al Gobierno central que actúe frente a esta especie exótica invasora --que el año pasado llegó a Noja, Santoña y Laredo y este a las playas nojeñas-- y que "deje de eludir sus responsabilidades".

"No sé si es por ignorancia o mala fe pero la competencia para la limpieza de playas y retirada del alga asiática es de los ayuntamientos, y la elaboración de planes de gestión de la biomasa de la misma le corresponde a la comunidad autónoma", ha incidido.

Además, la dirigente socialista ha señalado que "lo que debería haber hecho el PP en el Gobierno autonómico y en los ayuntamientos donde gobiernan, es lo que no han hecho, que es prevenir y buscar soluciones ante esta nueva proliferación de alga asiática".

"El año pasado podía haberles pillado desprevenidos, este año ya no cuela esa película que quieren contarnos de que el Gobierno de España no hace nada", ha enfatizado.

Para explicarlo, Quiñones ha detallado todos los avances que desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) se han puesto a disposición de las comunidades autónomas para hacer frente a la expansión del alga asiática.

"Dos años después de la publicación de la guía elaborada por el MITECO para facilitar la redacción de estos planes, no consta que Cantabria, afectada por la expansión de esta especie, haya culminado la elaboración y aprobación de esta herramienta imprescindible para avanzar en la gestión de la biomasa", ha señalado.

En este sentido, la portavoz de los socialistas cántabros ha explicado que "sin la aprobación del Plan de Gestión de Biomasa, no es posible autorizar proyectos orientados a la utilización o valorización del alga, por lo que la respuesta frente a la especie permanece limitada en aquellos territorios que aún carecen de este instrumento", ha matizado.

Asimismo, ha añadido que otras comunidades autónomas afectadas, como Andalucía, Galicia o Melilla, gobernadas por el PP, "ya han aprobado estos planes, lo que vuelve a poner en evidencia la nefasta gestión del Gobierno del PP en Cantabria, que va rezagado y a la cola de todos los gobiernos autonómicos en cualquier competencia que tengan".

"La estrategia del PP siempre es la misma en todo, echar balones fuera y buscar responsables en otras administraciones de lo que ellos son incapaces de gestionar", ha enfatizado.

Finalmente, Ainoa Quiñones ha lamentado el "uso partidista" que los 'populares' hacen "demostrándose incapaz de trabajar de forma coordinada, colaborar entre instituciones para buscar soluciones". "Lo único que saben hacer es mentir e insultar", ha concluido.