El PSOE denuncia el "deterioro insoportable" al que el Gobierno del PP "somete" a Sierrallana

José Luis Urraca, Pedro Casares y Agustín Molleda - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado el "deterioro insoportable" al que el Gobierno del PP de María José Sáenz de Buruaga está "sometiendo" al conjunto de la sanidad pública de la comunidad autónoma y en especial al Hospital de Sierrallana.

Así lo han denunciado este jueves su secretario general, Pedro Casares; su homólogo en la agrupación de Torrelavega y teniente de alcalde en la ciudad, José Luis Urraca, y el candidato a la Alcaldía de Torrelavega, Agustín Molleda.

Junto al acceso principal al hospital, el líder socialista ha insistido en que la situación de la sanidad pública en la región es ya "dramática" y pone "en peligro" a cada uno de los cántabros y cántabras que están pendientes de pruebas, consultas o resultados.

"Cantabria es líder nacional en listas de espera. Somos la comunidad autónoma de todo el país donde un hombre o una mujer tiene más tiempo de espera de toda España y esto es inaceptable, insoportable y consecuencia de los tres años de recortes del PP y del desvío de recursos de la sanidad pública a la privada", ha enfatizado Casares.

Y, en toda esta situación, los vecinos de Torrelavega y la cuenca del Besaya, así como la zona occidental de Cantabria, que tienen Sierrallana como hospital de referencia, viven "una realidad mucho peor y más dramática" que a quienes les corresponden los hospitales de Valdecilla o Laredo.

Para ejemplificarlo, Casares ha indicado que "para informarte de una biopsia, en Sierrallana tardas 33 días mientras que en Valdecilla son 7 o, para hacerte una resonancia, en Sierrallana hay que esperar 95 días y en Valdecilla 44. Esto es inaceptable e insoportable y muestra a lo que está sometiendo el PP a nuestra sanidad pública", ha remarcado.

Para el también delegado del Gobierno, el Ejecutivo 'popular' hace que haya ciudadanos de Cantabria "de primera y de segunda" para acceder a los servicios sanitarios públicos, algo, ha dicho, que los socialistas no lo van a permitir: "Vamos a dar la batalla en defensa de lo que es de todos".

SE HAN TRIPLICADO LOS SEGUROS PRIVADOS

El secretario general del PSOE ha señalado un dato que, a su juicio, "pone negro sobre blanco" lo que el PP "está haciendo a nuestra sanidad", como es que las primas de seguros privados sanitarios "se han triplicado en Cantabria en los dos últimos años, superando los más de 80.000 seguros".

"La gente empieza a desconfiar del sistema sanitario público, empieza a tener miedo de no ser atendida por la sanidad pública y a tener incertidumbre ante el futuro y, por eso, contrata seguros privados", ha recalcado.

Y esto el PSOE "no lo puede permitir", ha aseverado y ha añadido que los socialistas son "los únicos" que son "antídoto y garantía de la defensa de la sanidad pública".

CIUDADANOS DE SEGUNDA

Por su parte, Urraca ha afirmado que los vecinos de Torrelavega y de toda la comarca del Besaya "merecen respuestas, no excusas" y no pueden ser tratados por el Gobierno del PP como "ciudadanos de segunda" en el acceso a la sanidad pública.

Ha advertido de que, detrás de cada día de retraso, hay una persona pendiente de un diagnóstico y una familia que afronta "semanas de incertidumbre y preocupación".

Por ello, el secretario general del PSOE de Torrelavega ha reclamado al Gobierno de Buruaga que refuerce el servicio de Anatomía Patológica y adopte medidas concretas para reducir los tiempos de espera.

"No es normal que una biopsia siga tardando en Sierrallana más de 30 días de media mientras en Valdecilla hablamos de alrededor de siete. No es normal y no podemos acostumbrarnos a ello", ha denunciado, para incidir en que esta situación se mantiene "desde hace meses".

Asimismo, los socialistas han cuestionado las prioridades del Ejecutivo autonómico después de que haya "comprometido" 256 millones de euros en un convenio con el hospital privado Santa Clotilde, prorrogable hasta 20 años.

A juicio del PSOE, "mientras Sierrallana necesita más medios y recursos, la sanidad pública no puede debilitarse al mismo tiempo que se fortalecen alternativas privadas con dinero público".

En este sentido, han defendido que esos recursos deben servir, en primer lugar, para fortalecer los hospitales públicos, reducir las listas de espera y garantizar una atención sanitaria de calidad en Torrelavega y en toda la comarca.

"Sierrallana no es un hospital de segunda y el Besaya no es una comarca de segunda", ha subrayado Urraca, que ha reclamado al Gobierno de Cantabria que garantice que vivir en Torrelavega o en cualquier municipio del Besaya "no implique recibir una sanidad peor ni tener que desplazarse a Santander para obtener una atención adecuada".

CRÍTICAS AL PP DE TORRELAVEGA

Por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía ha reclamado al portavoz del PP en Torrelavega y portavoz de Sanidad en el Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Vargas, que aclare "si defiende a los torrelaveguenses ante el consejero de Salud, César Pascual, o si defiende al consejero ante los vecinos de la ciudad".

"Señor Vargas, díganos claramente: ¿usted defiende los intereses de su ciudad ante Pascual o defiende los intereses particulares de su partido como hizo este lunes en el Parlamento?", ha preguntado Molleda, que ha criticado al 'popular' por hacer "publicidad falsa para tratar de confundir a los vecinos".

En su opinión, el portavoz del PP es "un ancla" para la ciudad porque, ha advertido que, "cuando el PP golpea a la sanidad en Torrelavega, el señor Vargas calla y, cuando el PP privatiza o externaliza, otorga".

"Es una marioneta en manos de su jefa, la señora Buruaga, pero pronto tendrá que elegir si está con ella o con los vecinos de Torrelavega", ha enfatizado.

Y Molleda ha insistido en que, para los socialistas, la sanidad pública es "vital" y el Hospital de Sierrallana es "irrenunciable" por lo que no van a tolerar que "sea tratado como un hospital de segunda".

RECOGIDA DE FIRMAS

Durante la comparecencia, Urraca ha anunciado también que el PSOE de Torrelavega pondrá en marcha la próxima semana una campaña ciudadana de recogida de firmas en el entorno del Hospital Sierrallana y en diferentes puntos de la ciudad.

La iniciativa permitirá, ha explicado, expresar su posición y trasladar directamente al Gobierno de Cantabria su defensa del hospital público y su reclamación de más medios para mejorar la atención sanitaria en la comarca.

"Los servicios públicos del Besaya no están en venta. Sierrallana no está en venta", ha defendido Urraca, que ha cerrado su intervención con un mensaje dirigido al conjunto de la ciudadanía: "Sierrallana es pública. Sierrallana es nuestra. Y Sierrallana se defiende".