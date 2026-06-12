El PSOE llama a extender la lengua de signos en espacios públicos para eliminar barreras - PSOE

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista llevará al Pleno del Parlamento de Cantabria este lunes, 15 de junio, una proposición no de ley con diferentes medidas para enseñar, difundir y garantizar el uso de la lengua de signos en los espacios públicos, así como reivindicar que tenga el mismo reconocimiento que cualquier otra lengua.

Los socialistas han subrayado que en Cantabria hay aproximadamente 14.900 personas sordas o con discapacidad auditiva, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, por lo que han elaborado seis propuestas "concretas, financiables y prioritarias" para avanzar hacia una sociedad que trate "con dignidad" a este colectivo.

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, ha advertido que privar a una persona de la capacidad de expresarse y de ser comprendido es también una forma de exclusión, y que "a pesar de ello a día de hoy hay una barrera invisible que separa a miles de cántabros de este derecho tan básico", que está recogido en varias leyes.

"Es una discriminación que no podemos seguir permitiendo", ha defendido Iglesias este viernes en una rueda de prensa en la que ha presentado las iniciativas parlamentarias del Grupo para el Pleno.

También presentarán una moción sobre el complejo asistencial proyectado en Parayas y preguntas al Gobierno (PP) sobre su apuesta por la educación concertada "en detrimento de la pública" y la situación de "abandono" denunciada por los trabajadores del Parque Nacional de Picos de Europa.

En el caso de la PNL, los socialistas expondrán los obstáculos a los que se enfrentan cada día las personas con discapacidad auditiva a la hora de llevar a cabo acciones cotidianas, como acudir al centro de salud o a cualquier oficina de la Administración pública para realizar trámites.

En este contexto, reclaman que todos los contenidos audiovisuales de la administración autonómica tengan subtítulos y que los centros sanitarios y sociales cuenten con sistemas de subtitulación simultánea en la atención directa. En paralelo, solicita impartir cursos de lengua de signos al personal funcionario de las entidades locales y que cuente como mérito específico en las oposiciones de Cantabria.

Asimismo, pone el foco en el hecho de que, si un niño sordo no recibe estímulos lingüísticos accesibles suficientes durante el periodo crítico de adquisición del lenguaje -lo que se conoce como 'privación lingüística'-, puede desarrollar dificultades cognitivas y sociales que marcan toda su vida.

De este modo, el PSOE solicita un protocolo de detección temprana de la privación lingüística coordinado entre sanidad, educación y servicios sociales, e incluirla como factor de riesgo en los protocolos de protección de menores.

PARAYAS

Por otro lado, tras la interpelación del pasado Pleno sobre el complejo asistencial proyectado en el antiguo psiquiátrico de Parayas, los socialistas han mostrado "preocupación" y este lunes exigirán que su planificación, control y la titularidad de la gestión correspondan al sector público, "sin puertas traseras a la privatización".

El objetivo es que "nadie pueda hacer negocio privado con la salud y los derechos sociales de los cántabros usando este complejo", ha resumido Iglesias, para quien esta iniciativa se justifica en una legislatura en la que "ya tenemos demasiados ejemplos e hipotecas, como los 256 millones del convenio singular para Santa Clotilde". "No se puede confundir negocio con necesidad, y Parayas no puede convertirse en otra privatización encubierta del Gobierno del PP", ha insistido.

Por otro lado, considera que el PP está aplicando "el mismo manual" en educación, con un "mínimo apoyo a la pública, dejando que se debilite, y apoyo sin precedentes a los centros de gestión privada".

En este punto, preguntará por "denuncias que apuntan a que la Consejería de Educación ha impedido la admisión de alumnos en centros públicos cuando requería abrir nuevas aulas a la vez que ha favorecido la escolarización en centros concertados". "Mientras se fusionan aulas en la red pública, la concertada sigue creciendo sin límites", ha apostillado.

Por último, cuestionará sobre las "dificultades para la correcta conservación" del Parque Nacional de Picos de Europa, ya que considera "inadmisible" que en este espacio natural de máximo rango de protección ambiental "el Centro de Visitantes tenga goteras, los vehículos no pasen la ITV y los trabajadores envíen avisos sin respuesta, tal y como han denunciado".