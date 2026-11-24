Imagen de uno de los nuevos mamógrafos que se han incorporado en el programa de cribado - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista pedirá explicaciones a la Consejería de Salud en el Parlamento de Cantabria tras denunciar el PSOE de Torrelavega que numerosas mujeres han recibido las cartas de citación para realizarse una mamografía "con fechas ya vencidas", un error "especialmente grave" al afectar a un programa "fundamental" para la detección precoz del cáncer de mama.

Los socialistas han subrayado la importancia de este programa de cribado en la lucha contra esta enfermedad y han recalcado que para que funcione las mujeres deben tener garantizado el acceso a las pruebas preventivas en los plazos previstos.

Por ello, después de que el candidato socialista a la Alcaldía de Torrelavega y secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, alertara de lo ocurrido en sus redes sociales, el Grupo Parlamentario ha registrado una batería de preguntas para exigir información detallada y conocer por qué se enviaron cartas con citaciones para realizar mamografías en fechas anteriores a la recepción de las propias comunicaciones.

Asimismo, preguntará en el Pleno cuántas mujeres se han visto afectadas y en qué municipios se han producido estos errores, además de Torrelavega.

El portavoz parlamentario, Mario Iglesias, ha lamentado la "incertidumbre generada entre las mujeres que esperan estas pruebas preventivas".

"Se trata de una incidencia que afecta a una prueba esencial. Las mujeres no pueden pagar los errores de gestión de la Administración sanitaria y tienen derecho a saber qué ha ocurrido, por qué y, sobre todo, cuándo van a poder realizarse las mamografías que tenían programadas", ha añadido.

En este sentido, los socialistas también preguntarán qué medidas tiene previsto adoptar la Consejería de Salud para solucionar la incidencia y exigirán que se garantice que todas las pacientes afectadas recuperarán sus citas. Además, quieren saber si se van a reorganizar las pruebas con recursos propios del sistema sanitario público o si se contempla derivarlas a Santa Clotilde.

El PSOE también considera necesario conocer la situación general del programa de cribado de cáncer de mama en Cantabria, por lo que además preguntará por las listas de espera, las edades de las mujeres a las que se está dando cobertura y el funcionamiento de los dispositivos móviles previstos para la XV vuelta del programa, correspondiente al periodo 2026-2028.

"No basta con reconocer que se ha producido un error. La Consejería tiene que explicar qué ha fallado, cuántas mujeres están afectadas y qué va a hacer para que recuperen sus citas cuanto antes. No podemos permitir que un problema de gestión termine generando más incertidumbre en mujeres que están esperando una prueba fundamental para su salud", ha sentenciado el portavoz.

En la misma línea se ha pronunciado Agustín Molleda, que denunció la situación en sus redes sociales tras recibir diferentes informaciones de personas afectadas, que le trasladaron que las citaciones para realizar mamografías del programa de cribado estaban llegando cuando la fecha de la prueba ya había pasado o con un margen tan escaso que dificultaba asistir.

"UN PROBLEMA MÁS EN UNA SANIDAD QUE EL PP ESTÁ DESORGANIZANDO"

"Es intolerable que una mujer abra una carta para una mamografía y descubra que tendría que haber acudido días antes", ha lamentado el socialista, que ha recalcado que esta situación "se suma a los intolerables retrasos en los resultados de pruebas diagnósticas del Hospital de Sierrallana, a las listas de espera de Cantabria y al desbarajuste que el Gobierno del Partido Popular ha generado en nuestra sanidad".

"Las vecinas y los vecinos del Besaya no pueden acostumbrarse a esperar por una consulta, a esperar por una prueba, a esperar por sus resultados y, ahora también, a recibir una citación cuando la fecha ya ha vencido. Esta sucesión de problemas exige gestión, explicaciones y responsabilidades políticas", ha afirmado.

Molleda ha interpelado directamente al portavoz municipal del PP en Torrelavega y portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Vargas, a quien ha instado a ponerse en contacto con sus compañeros de partido en el Gobierno para exigir una solución inmediata.

"Tiene una doble responsabilidad: como portavoz del PP en Torrelavega y como portavoz de Sanidad en el Parlamento. Dé la cara, hable con sus compañeros de filas y exija que se resuelva esta situación. Su obligación es defender la salud de las vecinas de Torrelavega y del Besaya, no ponerse de perfil ante los tremendos errores del Gobierno de su partido", ha sentenciado.