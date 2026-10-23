El PSOE de Santander enmienda a la totalidad el Presupuesto de 2027 por "electoralista" y "no tener ambición"

Rueda de prensa de Daniel Fernández. - PSOE SANTANDER

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista ha registrado este viernes una enmienda a la totalidad al anteproyecto de Presupuestos de Santander para 2027 elaborado por el equipo de Gobierno (PP), que cuenta con 284,7 millones de euros (un 7 por ciento más que los del anterior ejercicio).

Los socialistas consideran que se trata de un presupuesto "electoralista", en el que "vuelven a pedir la confianza de los santanderinos sin rendir cuentas suficientemente de los anteriores ejercicios" y, además, "no tiene ambición".

Así lo ha manifestado el secretario general del PSOE Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, en rueda de prensa, en la que ha reclamado a la alcaldesa, Gema Igual, que retire el documento y vuelva a elaborar un borrador de presupuestos "a la altura" de las necesidades de la capital, negociando con el resto de partidos políticos.

Fernández ha explicado que "el problema afecta al conjunto del presupuesto: A sus prioridades, a su credibilidad y a la capacidad del Gobierno para llevarlo a cabo y cumplirlo".

Según ha indicado, el documento "promete una ciudad que su propia gestión impide tener" por la "falta de capacidad" de convertir los recursos en resultados y también "faltan prioridades" en cuanto a las necesidades que hay en la capital.

Además, ha señalado que la decisión de presentar una enmienda a la totalidad se ha tomado después de que se hayan rechazado todas las enmiendas parciales que el PSOE presentó en los dos últimos presupuestos --92-- para mejorar la ciudad de Santander, lo que evidencia una "falta de diálogo" por parte del PP.

A juicio de los socialistas, Santander "necesita unas cuentas que se cumplan". Y es que, según han denunciado, en 2025 el Ayuntamiento dejó "más de 60 millones de euros en inversiones sin ejecutar estando la ciudad como está".

El PSOE cree que la ciudad "merece un gobierno que escuche, que trabaje con plazos y que responda cuando incumple", y que tenga unas cuentas "con inversiones identificadas", con "compromisos verificables" y una política de vivienda "a la altura del problema" que existe en el acceso.

Ha añadido que el propio informe de Intervención identifica "demoras" en la tramitación y la contratación de las inversiones", y "dificultades" para asumir el volumen de trabajo.

"No hay ninguna herencia recibida aquí, la herencia es la suya", ha apuntado Fernández, para quien "la ciudad no puede seguir esperando mientras la alcaldesa organiza su siguiente destino político".

CANDIDATURA DE IGUAL SENADO

Asimismo, Fernández ha criticado que la regidora presente las cuentas municipales del próximo año "mientras prepara su candidatura al Senado".

Al respecto, ha censurado que la alcaldesa, que tiene "serias dificultades" para sacar adelante las inversiones en el Ayuntamiento, añada una "responsabilidad más a su ya larga lista de competencias" en Santander, la Federación Española de Municipios y Provincias; y como diputada del Parlamento autonómico, cuando "no ha hecho absolutamente nada en cuatro años" ni por Santander ni por la comunidad autónoma.

"Si con su dedicación actual tenemos este nivel de abandono en Santander, nos podemos hacer a la idea de lo que va a suceder en la capital de Cantabria cuando tenga que repartir su tiempo entre Santander y la capital de España", ha dicho.

Además, ha apostillado que de número dos de la lista del PP de Cantabria al Senado irá el ya exconsejero de Turismo, Luis Martínez Abad, con el que Igual "tuvo un rifirrafe", por lo que "veremos a ver cómo se llevan en Madrid viendo cómo lo hacía en Santander".

En opinión del portavoz socialista municipal, Igual "está buscando una salida antes de las municipales" porque "va a perder las elecciones".

Tras la finalización del plazo este viernes para la presentación de enmiendas, está previsto que el lunes se convoque de manera extraordinaria la Comisión de Economía para analizar las propuestas de los grupos y que el jueves en el pleno se celebre el debate de presupuestos para su aprobación inicial y, a continuación, su exposición pública.