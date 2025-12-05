El Puerto de Santander aspira a alcanzar 8 millones de toneladas y 30 millones de negocio en 2028

Puerto de Santander - PUERTO

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de noviembre en el Puerto de Santander ha crecido un 5,6 por ciento respecto al mismo mes de 2024, hasta las 640.736 toneladas, mientras que el dato interanual superó los 7 millones de toneladas (7.112.196).

Estas cifras indican que este año la instalación terminará con "un balance positivo" y la consolidación de esa cifra, lo que permitirá seguir creciendo de forma sostenida en el futuro y tratar de alcanzar los 8 millones de toneladas en 2028 y una cifra de negocios de 30 millones de euros.

"Sé que se trata de un reto muy ambicioso, pero estoy seguro de que, con trabajo, compromiso y la profesionalidad que caracteriza a nuestra comunidad portuaria, las empresas de nuestro hinterland seguirán apostando cada vez más por nosotros como parte fundamental de sus cadenas logísticas", ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz.

En un comunicado ha destacado que tras encadenar dos cierres "históricos" consecutivos -2023 y 2024-, este ejercicio supondrá "la consolidación de Santander como un puerto de 7 millones de toneladas".

El tráfico acumulado entre enero y noviembre ascendió a 6,59 millones de toneladas, de las que un 52,6% se corresponde con la mercancía general, un 44,5% con los graneles sólidos y un 3,0% con los graneles líquidos.

En este sentido, el presidente ha subrayado el hecho de que más de la mitad del tráfico sea de mercancía general -de mayor valor añadido y que crea más empleo-, y ha resaltado al respecto que Santander "ha dejado de ser un puerto granelero para convertirse mayoritariamente en un enclave logístico en el que prima este tipo de tráfico".

Además, el tráfico de contenedores se incrementó un 5,7% hasta noviembre y en comparación con el dato acumulado de los once primeros meses del ejercicio anterior, alcanzando los 148.875 TEÚs (contenedores de 20 pies), mientras que los automóviles lo hicieron en un 4,5%, situándose en las 309.058 unidades.

Tras enfatizar que el Puerto representa un 13,71% del PIB regional y un 11% del empleo, Díaz ha señalado que aspira a convertir esta infraestructura en "un punto de referencia de la fachada atlántica europea y a contribuir, cada vez con más fuerza, a la política industrial del Gobierno de Cantabria", utilizando el Plan Estratégico 2030 aprobado en junio por el Consejo de Administración.