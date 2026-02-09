Rachas de viento de más de 90 km/h en Alto Campoo y -4ºC en Cabaña Verónica

Archivo - Alto Campoo - ESTACIÓN DE ALTO CAMPOO TWITTER - Archivo

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alto Campoo ha registrado esta madrugada rachas de viento que han superado los 90 kilómetros por hora, las cuartas más fuertes del país en este inicio de lunes, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por su parte, Cabaña Verónica, en los Picos de Europa, ha vuelto a formar parte del ránking nacional de temperaturas mínimas, con los -4ºC anotados pasada la una de la madrugada, la novena más baja de España.

También Alto Campoo llegó durante la medianoche a temperaturas bajo cero de -1ºC.